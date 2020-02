vedi letture

live Gent, Kums: "Qualificazione non impossibile. Roma ottima squadra"

13.25 - Vincere e basta. Questa l'unica soluzione del Gent per sperare ancora nel passaggio del turno nella gara di domani contro la Roma. Intanto alla vigilia del match arrivano le parole dei protagonisti. e al fianco del tecnico Thorup siede Kums. Di seguito le parole del giocatore:

Come pensi giocherà la Roma domani?

"Sarà difficile, sono ben organizzati. Dovremo creare e fare gol. Il risultato dell'andata non è semplice da ribaltare. Se loro segnano noi dovremo farne tre".

Chi temi di più della Roma?

"Non c'è un solo giocatore, ma è tutta la squadra".

Dove il Gent è più forte della Roma?

"Sono molto pericolosi in transizione e ci hanno segnato così. Noi anche abbiamo delle possibilità di far bene in transizione".

Questa è una delle partite più importanti della tua carriera?

"Sì lo è. Ho giocato anche la Champions, ma la Roma è un avversario importante con una storia importante. Dovremo essere concentrati e avremo il nostro pubblico che è molto importante".

Domani in molti guarderanno te. Come gestisci i giovani?

"Sì, questo è il mio compito. Anche i giocatori più giovani hanno senso dell'esperienza. Cerco di calmare se c'è bisogno, ma siamo un bel gruppo".

Come si ribalta l'1-0?

"Direi che tutto rimane possibile. Ci crediamo. Non molleremo. Il risultato è difficile da ribaltare, ma non impossibile"

