LIVE TMW - Hellas, Juric: "Contento per Miha. Henderson grave perdita"

13.10 - Vigilia di campionato in casa Hellas Verona: a poco più di ventiquattro ore dalla sfida contro il Bologna, in programma domani alle 15, il tecnico degli scaligeri Ivan Juric incontra i giornalisti nella sala stampa del Centro Sportivo "Paradiso" di Peschiera del Garda. L'inizio della conferenza è previsto per le 13:30.

13.40 - Inizia la conferenza stampa.

Avverte una sensazione particolare nell'affrontare Mihajlovic?

"Siamo felici che stia vincendo la battaglia, sono contento stia andando così".

Quanto è temibile il Bologna?

"Stanno facendo ottime prestazioni, sono forti in tutti i reparti. Ma anche noi possiamo fare risultato".

La differenza con le altre si sta assottigliando?

"Noi partiamo da presupposti diversi, poi il campo è un'altra storia. Giochiamo sempre per vincere, allenandoci forte".

Può riproporre il tridente leggero?

"Ci stiamo pensando, l'altro giorno hanno fatto molto bene. C'è un'altra soluzione, oggi decidiamo":

Borini può giocare?

"Inizia ad inserirsi, ha tanta voglia di fare bene. La squadra ha fatto bene, in questi casi tendi a cambiare di meno".

Quanto siete cresciuti rispetto all'andata?

"Penso tanto, adesso dobbiamo continuare così. Sarebbe da scemi non continuare a lavorare in questo modo".

Le voci di mercato stanno influendo?

"Non vedo nei ragazzi che sono in mezzo alle trattative atteggiamenti negativi o preoccupazioni. Non ho questa sensazione. Vorrei nominare Henderson, che anche se ha giocato poco è una grave perdita, è un giocatore forte e un ragazzo che mi ha insegnato molto. Perdere uomini così mi dispiace, voglio ringraziarlo".

Kumbulla sta rispondendo alla grande in queste partite.

"Tutti hanno fatto passi in avanti, dai più vecchi ai giovani. Marash è un esempio, è un ragazzo molto serio, è concentrato sul lavoro. Deve continuare così".

Dove vede Borini?

"Non da falso nove, può fare l'attaccante puro. Può anche fare il quinto all'occorrenza. È un giocatore che negli ultimi anni ha ricoperto tanti ruoli".

Rrahmani sarà della partita?

"Sì".

Pessina sarà titolare?

"Quando giochi bene cambiare non è facile, oggi facciamo allenamento e vediamo. Lui si adatta bene, sia nel ruolo di centrocampista che in appoggio alla punta".

13.47 - Finisce la conferenza stampa.