live Inter, Conte: "Siamo partiti da sei positivi al virus, stagione difficile per tutti"

vedi letture

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

17.10 - Tra pochi minuti Antonio Conte, allenatore dell'Inter, interverrà all'interno della sala stampa del Gewiss Stadium per analizzare il match contro l'Atalanta.

17. 23 - È iniziata la conferenza di Conte.

Come valuta questo pareggio?

"Lo valuto in maniera positiva. L'Atalanta è una certezza in serie A, ma anche a livello europeo, lo scorso anno ha sfiorato la semifinale di Champions League. Dispiace, avevamo la situazione in mano. Potevamo gestirla un pochino meglio, ma la partita è stata fatta. I ragazzi hanno fatto una buona gara sotto tutti i punti di vista. Non dimentichiamo che siamo partiti con 6 positivi al virus, più gli infortunati. È inevitabile che quando ti ritrovi con questo tipo di situazioni alcuni devono giocare tanto e si paga la stanchezza. Qualcuno era un po' stanco, i ragazzi non hanno modo di riposarsi. Adesso andranno in nazionale e faranno anche amichevoli, la stagione sarà difficile per tutti. Bisogna fare di necessità virtù, ci saranno sicuramente infortuni da sovraccarico. Al tempo stesso dobbiamo essere bravi".

Ora c'è la pausa: è preoccupato?

"Gli altri bene o male li avevamo recuperati tutti, adesso c'è da sperare che non succeda nulla. L'ultima volta Sanchez è tornato infortunato dalla nazionale. Io ho fatto il commissario tecnico, c'è questa situazione, speriamo che possano tornare tutti quanti, da quando rientriamo ci aspettano dieci partite, ogni tre giorni. Non saranno partite da passeggiate nel parco".

C'è qualche rammarico?

"Sì, oggi giocare contro l'Atalanta non è semplice per nessuno. Essere rammaricati vuol dire aver fatto una buona partita a Bergamo. Abbiamo giocato con gli stessi ritmi loro, adesso dobbiamo recuperare e sperare che dalla prossima serie di partite possiamo avere tutti a disposizione".

17.28 - È terminata la conferenza stampa di Antonio Conte.