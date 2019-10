LIVE TMW - Inter, Marotta: "Siamo con Conte. Se necessario puntelleremo rosa"

Fonte: con la collaborazione del nostro inviato, Alessandro Rimi

Giornata importante in casa Inter, con l'assemblea degli azionisti che inizierà alle ore 14 a Palazzo Parigi, nel centro di Milano. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2018-19 che sarà chiuso con una perdita superiore ai 40 milioni (a causa anche dello stipendio di Luciano Spalletti, al quale spettano ancora 20 mensilità in virtù dell'ultimo rinnovo fino al 2021). Verrà poi illustrato l'aumento dei ricavi (415 milioni), record per il club nerazzurro. Si parlerà inoltre dell'introito dal main sponsor: al momento Pirelli garantisce un'entrata di circa 20 milioni, l'obiettivo della società è quantomeno raddoppiarlo. Segui su tuttomercatoweb.com il live della giornata in casa nerazzurra.

13.44 - Arrivano i dirigenti - A Palazzo Parigi sono arrivati Javier Zanetti, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Presente anche l'avvocato Capellini, Bedy Moratti e il direttore del marketing Luca Danovaro, mentre si resta in attesa solo di Steven Zhang.

14.07 - Via all'assemblea - Anche il presidente dell'Inter Steven Zhang è arrivato a Palazzo Parigi. L'Assemblea prende il via.

14.49 - Discorso introduttivo - Di fronte ai soci hanno preso la parola Alessandro Antonello, che ha illustrato il fatturato, il più alto della storia del club, Beppe Marotta e Steven Zhang, con gli ultimi due che hanno esaltato la crescita della società.

15.33 - Conferenza stampa in programma - Prosegue l'assemblea degli azionisti dell'Inter a Palazzo Parigi. Tra meno di un'ora dovrebbe iniziare poi la conferenza stampa.

15.38 - Il comunicato dell'Inter - L’Assemblea degli azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2018/2019, dai quali emergono gli importanti risultati raggiunti nel corso della stagione ed una significativa crescita del Gruppo. I ricavi dell’Inter sono oggi più del doppio dei risultati precedenti all’arrivo di Suning, a sottolineare il successo del progetto. La scorsa stagione a crescere sono stati i ricavi consolidati, aumentati del 20% e giunti a quota €417 milioni, cifra mai raggiunta in precedenza dal Club, mentre l’EBITDA è cresciuto del 53% arrivando a €105,2 milioni. Il risultato netto ha riportato una perdita d’esercizio di €48,4 milioni, che il Club ascrive a consistenti investimenti a sostegno delle performance sportive. A contribuire all’incremento del fatturato sono i €138 milioni di ricavi da sponsor (+9% rispetto all’esercizio precedente), così come i ricavi da stadio generati dalla media record di 61.419 spettatori che durante ogni gara casalinga hanno fatto sentire il proprio supporto alla squadra, confermandosi come il primo pubblico d’Italia ed affermandosi al quinto posto nella graduatoria europea. Nel corso della stagione il Club ha soddisfatto i requisiti di break even cumulativo, uscendo così dal regime di UEFA Settlement Agreement firmato nel maggio 2015 e dimostrando la stabilità delle proprie performance di business.

FC Internazionale Milano rappresenta un brand globale, supportato da 385 milioni di tifosi nel mondo. In particolare, in Cina i fan del Club sono ormai 120 milioni, in crescita del 30% rispetto alla stagione precedente. La stagione scorsa ha generato un incremento del 20% del valore del marchio Inter, giunto oggi a €465 milioni e sempre più vicino alla top ten dei Club calcistici mondiali.

La strategia della società nella produzione di contenuti per le nuove generazioni, innovativi, geo-localizzati ha comportato anche un significativo incremento dei follower sui diversi canali digitali, aumentati di 8 milioni per arrivare a 22,5 milioni a fine stagione 2018/2019 (+54% rispetto alla stagione precedente). Ad oggi, FC Internazionale Milano è il Club europeo che cresce più velocemente sui social (+5,09% nell’ultimo mese sui social globali) e il suo seguito online conta su 28 milioni di persone in tutto il mondo.

15.56 - Parla il presidente - Arrivano alcune parole del presidente dell'Inter, Zhang Jindong, direttamente dal sito ufficiale del club nerazzurro, a margine dell'assemblea degli azionisti del club nerazzurro: "La Nuova Era dell’Inter è iniziata e il Club ha avviato un significativo percorso di crescita per portare la società al top del settore. Con l’impegno di tutti lungo questi tre anni siamo certi di aver posto fondamenta solide, e ora il Club ha ottenuto una posizione più alta nel panorama dello sport, grazie al rafforzamento della società. I risultati ottenuti sul campo, gli investimenti e l’espansione del valore del nostro brand sono la prova dell’efficacia del nostro progetto. Milioni di tifosi in tutto il mondo fanno sentire al Club il proprio supporto e questo è motivo di grande stimolo per continuare a lavorare con l’obiettivo di essere sempre più innovativi e rivolti al futuro".

Parla Steven Zhang: "Abbiamo parlato del processo in corso degli ultimi anni dell'Inter. L'obiettivo è quello di rendere il club un top sia dentro sia fuori dal campo in campo internazionale. La crescita è esponenziale rispetto al passato, il club è molto cambiato e sta diventando sempre più innovativo, competitivo e riconoscibile a livello globale. Stiamo lavorando per rendere l'Inter più grande rispetto al passato, un passato comunque glorioso. I risultati e le performance ovviamente incidono in questo processo che punta in alto, ogni dettaglio è importante per competere nel mondo. Fondamentale comunicare alle nuove generazioni come un'azienda di questa portata deve necessariamente fare. La sfida sui social media è decisamente attraente, abbiamo l'attenzione di un pubblico mai così vasto e rappresentativo delle tante culture mondiali. Siamo riusciti pertanto a ingaggiare nuovi partner, nuovi sponsor, nuovi fans in Cina e in Asia in generale. Le possibilità per il futuro sono enormi, paragonabili a quelle che hanno saputo creare i più grandi club sul pianeta. Il club oggi è più forte che mai, è rappresentato da ben due amministratori delegati, aspetto decisivo per tornare ad essere protagonisti in Italia, altrettanto per poterlo diventare presto anche in Europa. In società lavorano circa 7mila persone, stiamo avvicinando i mercati della Cina, Spagna, Argentina e UK. Tornare in Champions è stato un passo fondamentale per competere con certi standard, quelli del Barcellona, del Tottenham, del Dortmund quest'anno. In Serie A vogliamo giocarcela ad altissimi livelli, così come abbiamo fatto in questi anni con le nostre giovanili. Scorso anno ricordo anche il lancio di Inter Women, uno start che ci rende estremamente orgogliosi. Questa è una crescita orizzontale che ci porterà a diventare sempre più forti. In estate abbiamo portato a termine la più grande campagna acquisti di sempre. Il ritorno di Lele Oriali è stato cruciale per il nostro percorso, per la squadra, per il nuovo allenatore. Vogliamo sempre ricordare che alla base del nostro lavoro ci sono passione, lavoro, sguardo costante al futuro. Scorsa stagione abbiamo raggiunto la più grande crescita dal punto di vista degli introiti societari, con l'idea di trasformare il club in un'industria vera e propria. Cercheremo altri partner commerciali per potenziare la crescita dell'Inter che, come i nostri fans, è stata rallentata dal settlement agreement, superato brillantemente. Nota anche per il nostro nuovo e innovativo headquarters. Un ulteriore passo verso il futuro che porta evidenti benefici al nostro club. Insisteremo sulla nostra media house con altri investimenti mirati alla digitalizzazione dei canali nerazzurri. Da questi è partita l'iniziativa BUU per combattere ogni forma di discriminazione. Non si costruisce un grande progetto in un giorno. In questi tre anni sono state gettate basi determinanti per garantire un grande e meritato futuro al club"

Domanda per S. Zhang: che bilancio fa dopo il suo primo anno di presidenza? "Sono orgoglioso, guido uno dei più grandi club al mondo. Un gruppo di professionisti che mi supporta ogni giorno. Spalletti ha fatto un grande lavoro che ci ha permesso di tornare competitivi, ottenendo buoni risultati. Che, tengo a sottolineare, sono arrivati anche fuori dal rettangolo di gioco. Siamo fiduciosi, apprezzo il lavoro svolto dai miei predecessori, tanti adesso si sono uniti alla nostra famiglia. Credo che con la passione e l'impegno possiamo andare molto lontano"

Domanda per Antonello: da dove arriva la crescita dell'ultimo anno? "La crescita del 20% in parte dipende dai partner asiatici, ma tanti nuovi ne sono arrivati. Il 60% arriva dal lavoro in Cina da Suning"

Domanda per Marotta: siete dove vi aspettavate a questo punto della stagione? "Nello sport non ci pone nessun limite. L'obiettivo chiaro di inizio stagione era quello di creare un modello vincente che prevedesse gradualmente il ritorno alla vittoria. Serve quindi un intento comune che passa dal lavoro e dal sacrificio. Valori che abbiamo trovato in Conte. Lui ama più di tutti il suo lavoro, sono venuti meno tanti giocatori e di conseguenza si è trovato in difficoltà. Siamo con Antonio, sappiamo che il momento è di emergenza, c'è il rispetto finanziario che dobbiamo tener presente. Condividiamo comunque il pensiero del mister di puntellare questa rosa, comunque idonea per competere con gli obiettivi prefissati"

Domanda per Antonello: sono in arrivo nuovi sponsor tecnici? "Abbiamo stretto nuovi accordi con Nike, con decorrenza primo novembre, quanto a retail e licensing, aspetti cruciali per la crescita del club. Valuteremo con Pirelli nuove possibilità sul mercato, nostro partner storico con il quale continueremo a lavorare anche in futuro"

Domanda per S. Zhang: come vi state muovendo sugli altri mercati che non sia la Cina? "Stiamo lavorando per portare il nostro know-how in Cina con l'idea di sviluppare un marketing globale. La cultura è diversa, facciamo diversi meeting attraverso i quali si cerca di migliorare le performance commerciali. Guardiamo comunque ad altri mercati in Asia e in America"

Domanda per S. Zhang: la Juve ha chiesto di anticipare le gare per andare incontro al mercato asiatico, l'Inter farà lo stesso? "L'Inter è un club italiano con le sue tradizioni e la sua cultura italiana, milanese. La priorità restano i tifosi italiani, ma non dimentichiamo il nostro enorme bacino cinese e asiatico. Con video, immagini e contenuti digitali ci avviciniamo molto, lo facciamo come mai fatto prima. Esistono difficoltà chiare per quanto riguarda programmazione e fuso orario, perciò la crescita sui social media diventa essenziale per creare orizzontalità di fruizione di contenuti. Servono canali e contenuti spesso diversi per quanto concerne abitudini e culture. Stiamo lavorando comunque per acquisire nuovi diritti con i broadcaster locali cinesi".

Domanda per S. Zhang: l'obiettivo è quindi quello di penetrare con i canali digitali nel mercato cinese? "Certo. In questo momento il settore commerciale offre parecchie opportunità per diventare più grandi e forti sul panorama mondiale. Il club fisicamente è ovunque, ma con il digital può essere contemporaneamente ovunque nel pianeta".

Domanda per S. Zhang: dopo Marotta e Conte, ha voglia di portare a Milano top player assoluti? "Come dicevo in estate abbiamo investito molto, non si può giudicare negativamente quanto fatto sul mercato. Abbiamo anche visto che diversi club sono riusciti a competere senza tanti top player in rosa, servono sempre gli uomini giusti per il progetto e gli obiettivi. Dobbiamo sempre stare attenti al FFP, perciò occorre fare cose perbene, pratiche e decisive per il futuro"

Domanda per Marotta: guarderete ai giovani talenti italiani per il mercato futuro? "Non dobbiamo guardare agli altri, ma al nostro programma. Un percorso il nostro che dà soddisfazioni, comunque con l'obiettivo di alzare l'asticella guardando al valore tecnico. Campioni affermati e giovani talenti: la formula resta la stessa. Abbiamo un settore giovanile eccellente, lo dimostra Sebastiano Esposito. Dobbiamo perciò avere la forza di guardare anche in casa nostra. Ognuno di noi deve sempre avere un obiettivo sempre più ambizioso, con volontà e sacrificio volto al miglioramento. Il mercato invernale è arido di opportunità, non dobbiamo riparare errori fatti, non è questa la nostra condizione. Vedremo cosa offre il mercato, valuteremo potenziali opportunità, con l'idea di consolidare la rosa attuale. Evidente che il numero della nostra rosa deve essere congruo con quelle che sono le competizioni. Speriamo che a gennaio rientri Sanchez, che Vecino, D'Ambrosio e Sensi tornino presto al meglio. Il percorso nostro ripeto è quello di vincere attraverso un percorso graduale, senza pressione laddove la società è stata chiara fin dall'inizio"

Domanda per S. Zhang: Lukaku e Conte simboli della nuova Inter? Rinuncia a Icardi è stato segnale forte di Suning nel voler voltare pagina definitivamente? "Siamo un club, io non valuto il singolo giocatore. Vogliamo competere con i top club europei, con l'obiettivo di migliorarci costantemente. Ogni elemento è determinante per avanzare verso il successo, sia in campo sia fuori"

Domanda per Marotta: quando pensate scatti l'obbligo di vincere? "Da subito, non partecipiamo per arrivare secondi. Certo, tenendo sempre presente la forza e il valore dei nostri avversari. Le illusioni non vogliamo crearle, ma siamo l'Inter e come tale dobbiamo sempre puntare al successo come la sua proprietà che è Suning. L'obiettivo è uno solo: tornare alla vittoria che comporta pazienza, una pazienza certo non infinita. Questo è un anno di transizione, ma lotteremo fino alla fine per toglierci grandi soddisfazioni"

Domanda per Antonello: siete spaventati dalla lentezza del percorso che potrebbe portare alla costruzione di un nuovo stadio? "Non siamo né sorpresi, né spaventati. Il percorso, come previsto dalla legge degli stadi, è in corso. Abbiamo iniziato un dialogo con i cittadini e i tifosi che per il 64% vedono in maniera positiva il nostro progetto. Stasera il Consiglio comunale rivelerà l'indirizzo politica da delegare alla giunta. La nostra proposta ha dimensioni di sostenibilità perché si possa andare avanti"

Domanda per S. Zhang: ci sono i fondi giusti per investire sul nuovo stadio, anche a Sesto San Giovanni? "Trovare nuovi introiti esteri ci darà ulteriore forza. Per lo stadio dobbiamo muoverci in fretta, i tempi sono stretti e perciò serve accelerare il processo"

