LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Il risultato di domani sera ci verrà tatuato addosso"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato ad Appiano Gentile (CO)

© foto di PhotoViews

14.45 - Ultimo, atteso e decisivo atto della stagione per l'Inter che, domani sera, al Meazza, affronterà un Empoli in forma e a caccia della salvezza. Tra poco il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, raggiungerà la sala stampa del Suning Training Centre di Appiano Gentile per presentare l'ultima giornata di Serie A. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

15.18 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Altra settimana decisiva come lo scorso anno: quali sono i punti di contatto con quel Lazio-Inter? "La gara ha la stessa valenza da dentro o fuori come quella. L'attesa è massima, ma siamo abituati noi che facciamo questo mestiere. Io, nel mio passato, ho sempre vissuto campionati mai sereni fino all'ultimo. Penso al duello tra Roma e Inter quando guidavo i giallorossi. Succede a tutti i calciatori che indossano maglie importanti, anche se dipende sempre dal tipo di obiettivo che ci si accosta"

Viste le difficoltà recenti riscontrate a San Siro, avrebbe preferito giocarla in trasferta questa gara? "I nostri tifosi vogliono bene all'Inter, vogliamo giocarla a San Siro. Loro cercano di dare un supporto, di trasferire tutte quelle cose che non possono mettere in campo in quanto spettatori. I calciatori devono essere bravi nell'interpretarle certe parole, tentare di dar loro tutte le soddisfazioni che meritano"

Empoli avversario al momento più difficile per voi? "Ci sono diversi momenti in una stagione, loro stanno bene, ma la posta in palio annulla tutto quanto fatto in precedenza. Sarà una gara a sé che chiede di dare il meglio in campo"

E' preoccupato visto le gare decisive che quest'anno l'Inter ha fallito? "So che ci sono delle tensioni, a volte le gare si possono anche sbagliare, ma se vado a vedere ce ne sono molte altre nelle quali abbiamo fatto molto bene. Mi aspetto che i miei mettano dentro tutto ciò che gli riconoscono, tutto quello che hanno mostrato in questa stagione. Ci sentiamo bene, voglio centrare ancora la Champions League. Si è molto parlato delle preoccupazioni, ma si doveva per me fare luce su altro..."

Domani meglio Icardi o Lautaro viste le caratteristiche dell'avversario? "Non c'è un solco in queste differenze, stiamo parlando di sfumature. Va bene per tutti e due questa gara, entrambi hanno il carattere e la personalità giusta per incidere sullo scorrimento del match. Sono forti nella testa, oltre che sul campo. Pensano nel modo giusto, agiscono nel modo corretto e dispongono delle stesse potenzialità"

Sarri ha detto che non si può giudicare un allenatore da una finale: vuole darci un giudizio sulla sua stagione? "Penso si vada a mettere dentro cose in queste valutazioni che sono anticipate rispetto ai fatti. Aspettiamo la gara, parlerò anche dopo la partita. Si può anche fare una conferenza-bilancio di fine stagione. Alla fine di ogni giornata di lavoro mi chiedo sempre se potevo fare meglio e questo lo fanno anche i miei calciatori. Ho visto disponibilità da parte di ognuno di loro rispetto al prossimo passo da fare. Si parla del passato, ma soprattutto dei prossimi minuti in campo che dovranno portarci di nuovo in Champions League"

C'è stato un momento particolare nella stagione che ha limitato la squadra? "Ne possiamo trovare diversi quando si allena una squadra forte come l'Inter, momenti nei quali le possibilità sono contrapposte. Adesso è una perdita di tempo, serve essere solo pronti per questa partita. Poi le soluzioni, nel caso, si trovano dopo. Quando hai sempre fatto il tuo dovere non è che tu possa andare a dire qualcosa. Per quanto mi riguarda abbiamo sempre dato il massimo"

Ha sempre messo in prima linea i risultati di squadra, ma questa gara per lei cosa rappresenta? "Tutte le partite mi danno emozioni, di più quelle che mettono in palio qualcosa di importante. Per tutti noi questo è un match il cui risultato ti viene tatuato addosso"

De Vrij e Politano hanno recuperato? "Si, pienamente. Stanno quasi tutti molto bene, botte e situazioni inevitabili a parte"

Chi per lei merita di rimanere in un'Inter più competitiva prossima stagione? "Per me meritano in molti. Domani sera, però, ci saremo tutti"

15.35 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti