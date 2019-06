LIVE TMW - Italia, Chiellini: "Siamo propositivi ma equilibrati. Antenne dritte"

Fonte: Dall'inviato ad Atene

16.25 - Fra poco, in conferenza stampa con Roberto Mancini, ci sarà anche il capitano della Nazionale Italiana, Giorgio Chiellini.

16.34 - Incomincia al conferenza stampa.

Sul non prendere gol nelle ultime partite. "Se la palla l'abbiamo noi non ce l'hanno gli altri. Abbiamo cercato un gioco propositivo ma con grande equilibrio, è quello che ci ha chiesto il mister da subito, abbiamo adottato qualche accorgimento. Vogliamo avere il pallone, fare gioco, avere un equilibrio è fondamentale. Cerchiamo un aiuto da parte di tutti sia in fase offensiva che difensiva, non è facile continuare a fare passi in avanti, ma abbiamo due partite importanti. La gara fra situazione ambientale e tecnica sarà molto difficile. Per vincere dovremo fare una gran bella partita".

Sulle individualità, in particolare Manolas-Papastathopoulos. “Loro hanno una coppia centrale di fama internazionale, li conosciamo tutti, hanno altri due che giocano nel Benfica. Il capitano dell’Olympiakos, Fortounis, è di livello internazionale. Hanno degli ottimi giocatori, c’è una nuova filosofia e risultati. Ci aspettiamo un ambiente caldo, in Grecia ho giocato tante volte e abbiamo sempre fatto fatica. Dobbiamo tenere le antenne dritte”.

16.50 - Chiellini lascia la conferenza stampa, in attesa dell'allenamento.