LIVE TMW - Juve, il riepilogo della giornata. Allegri verso l'addio

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Inviato a Torino, Giovanni Albanese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

22.00 - Termina il nostro live - Con la ricostruzione della situazione attuale, la Juventus senza un sostituto di Allegri ma con la sua esperienza agli sgoccioli. Conte non convince Agnelli, Guardiola sarebbe la prima scelta, c'è una corrente Pochettino.

20.25 - Possibile chiarimento dopo la festa Scudetto - Non è escluso che le parti si aggiornino dopo l'ultima sfida casalinga, contro l'Atalanta, all'Allianz Stadium. Insomma, altri dieci giorni per sapere il futuro.

19.25 - Le condizioni di Allegri - Sky Sport annota le condizioni che Massimiliano Allegri porrà alla Juventus nel summit con il presidente Agnelli. Un contratto fino al 2022, con ritocco verso l'alto. Più rinforzi a centrocampo in difesa, chiarezza sulla questione Dybala e incidere maggiormente in chiave mercato.

18.40 - Allegri ha condotto l'allenamento - Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha condotto l'allenamento odierno, secondo fonti vicine alla squadra. Nessuna novità sostanziale, quindi, almeno dal punto di vista della quotidianeità.

17.30 - Agnelli lascia la Lega Serie A - Il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha lasciato negli scorsi minuti la sede della Lega di Serie A, a Milano, senza concedere dichiarazioni.

17.10 - Can, Dybala e Bentancur in gruppo - I bianconeri, informa il sito ufficiale, hanno lavorato questa mattina al Training Center, concentrandosi su una serie di esercizi di tecnica e di possesso palla oltre che sulla tattica da adottare all'Olimpico e domani proseguiranno la preparazione con una nuova seduta, ancora in programma al mattino. TuttoJuve.com evidenzia che Emre Can, Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur hanno lavorato con i compagni e stanno molto meglio.

15.25 - Agnelli torna a Torino nel pomeriggio - A Milano per seguire l'assemblea di Lega, Andrea Agnelli potrebbe ancora incontrare Massimiliano Allegri in giornata. Secondo quanto riferito da Sky, il presidente della Juventus tornerà a Torino nel pomeriggio: non è chiaro se l'incontro col tecnico ci sarà o meno, ma sono ore calde per il futuro della panchina bianconera.

15.00 - I collaboratori di Allegri hanno lasciato la Continassa - Marco Landucci e gli altri collaboratori di Allegri hanno lasciato la Continassa.

14.00 - Allenamento concluso: Ronaldo ha abbandonato la Continassa - S'è concluso l'allenamento mattutino della Juventus, squadra al lavoro per preparare la sfida contro la Roma valida per la 36esima giornata di Serie A. Il primo a lasciare il centro sportivo della squadra campione d'Italia è stato Cristiano Ronaldo.

13.20 Cherubini alla Continassa - Da qualche minuto, alla Continassa è arrivato anche Federico Cherubini, vice di Fabio Paratici.

12.35 - Allenamento in corso - Intanto, la Juventus continua a preparare la sfida contro la Roma valida per la 36esima giornata di Serie A: quest'oggi alla Continassa seduta mattutina.

11.52 - Andrea Agnelli alla riunione di Lega - Dopo aver trascorso la giornata di ieri alla Continassa, il presidente della Juventus Andrea Agnelli questa mattina s'è recato a Milano per la riunione della Lega Serie A.

11.40 - Allegri: "Il mio tempo qui è finito" - Massimiliano Allegri, scrive il 'Corriere della Sera', nella serata di ieri ha confermato ai suoi amici che l'avventura alla Juventus è ormai giunta al capolinea: "Il mio tempo qui è finito", le parole del tecnico livornese.

11.18 - Fabio Paratici alla Continassa - Intanto, alla Continassa è arrivato Fabio Paratici, direttore dell'area tecnica della Juventus.

10.25 - I motivi della frizione Conte-Agnelli - Antonio Conte tra Inter e Juventus. L'ex ct nelle ultime settimane ha dato priorità al club bianconero, ma al presidente Andrea Agnelli non è andato giù in modo in cui Conte è andato via nel luglio 2014, a ritiro già iniziato. Al momento il presidente bianconero non ha sciolto le riserve ed ecco perché resta molto calda l'ipotesi Inter, che solo con Conte sostituirebbe Spalletti.

10.12 - Le parole di Paratici - Intanto Fabio Paratici, direttore dell'area sportiva della Juventus, tramite 'Tuttosport' ha gettato acqua sul fuoco: "Eravamo tutti in posti diversi. Da 15 giorni non c’è stata occasione perché Allegri incontrasse il presidente. Come hanno fatto a litigare o discutere?".

09.55 - Si decide il futuro. E Agnelli annulla il viaggio a Nyon - In teoria, nella giornata di ieri il presidente della Juventus Andrea Agnelli sarebbe dovuto essere a Nyon in qualità di presidente dell'ECA per partecipare al summit con la UEFA in merito alla nuova Champions League. Il dossier allenatore ha però preso il sopravvento e il presidente della Juventus ha trascorso tutta la giornata alla Continassa, quartier generale bianconero.

09.50 - Ore concitate in casa Juventus. Nella serata di ieri passi avanti concreti, decisivi, verso il divorzio da Max Allegri. Oggi però sono attesi ulteriori sviluppi e TMW seguirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.