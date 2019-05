TMW - Juve-Allegri, rapporto agli sgoccioli. Ma Agnelli non ha il sostituto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come prima, più di prima. Sembrava una giornata calda, caldissima, per il futuro di Massimiliano Allegri, di Antonio Conte, della Juventus. Invece è stato un gattopardesco rilanciare il piattino, spedire l'asticella qualche giorno più in là, forse addirittura a dopo la partita contro l'Atalanta, dove verrà consumata la festa Scudetto all'Allianz Stadium. La verità al momento attuale è che la Juventus non ha in mano un sostituto per Allegri, dopo essersi incartata con Zinedine Zidane - i contatti andavano avanti da dicembre, poi il Real ha offerto il doppio rispetto agli 8 milioni messi sul piatto - e avere sondato Josep Guardiola, vero e proprio sogno di Agnelli. Magari non sono troppi i 18 milioni di euro per l'ex Barcellona, ma poi bisognerebbe sedersi con lo sceicco e trovare un accordo. In questo momento è impossibile farlo, magari lo sarà lunedì in caso di mancata vittoria della Premier, ma sembra davvero uno scenario difficile da chiudere.

Pochettino piace a Paratici ma anche lui ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro e, non parlando in italiano, non incontra i favori della totalità della dirigenza. Così come Antonio Conte, accostato ieri sera con forza, ma che non trova la sponda in Agnelli, nonostante i rapporti cordiali fra i due. La Juventus vuole andare avanti, tornare sull'ex allenatore potrebbe sembrare un passo indietro, nonostante la smania di Conte per allenare nuovamente i bianconeri dopo averli lasciati in un giorno di luglio.

Di fatto, Allegri vorrebbe chiedere fiducia rinnovata, un prolungamento e ritocco del contratto che scade nel giugno 2020. Altrimenti sarebbe anche pronto a un anno sabbatico, perché la sua esperienza in Juventus - come vista in questo momento - è oramai esaurita. Questo nonostante le parole dopo la sconfitta contro l'Ajax. Una mossa geniale da parte di dirigenza e allenatore, andare in scena a reti unificate e annunciare una permanenza. Frasi che attualmente sembrano più false che mai, non solo per una questione di opportunità. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più, con il domino di allenatori che potrebbe partire.