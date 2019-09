LIVE TMW - Juve-Spal, Semplici: "Buon primo tempo, ci vuole pazienza"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, parla al termine dell'incontro giocato dalla sua squadra all'Allianz Stadium contro la Juventus.

17.23 - Inizia la conferenza stampa

Al di là del risultato, cosa ha dato questo match?

"Direi tanto, perché aspettavamo una squadra fortissima. Nel primo tempo i miei hanno tenuto bene il campo limitando una grande squadra. Purtroppo prima dell'intervallo c'è stato l'autogol che ci ha scombussolato i piani e siamo rientrati nello spogliatoi un po' delusi. Anche nel secondo tempo ci abbiamo comunque provato, alcuni giovani giocavano per la prima volta. Ci vuole un po' di tempo, potevamo fare meglio sul secondo gol. Poi però i valori sono venuti fuori. Dobbiamo continuare a lavorare con grande intensità, alla fine siamo convinti di poter arrivare in fondo all'obiettivo".

Non siete riusciti a pungere rispetto a Verona e Brescia...

"Nel primo tempo qualcosa abbiamo rubato, nel secondo no. Dobbiamo sicuramente migliorare, in questo momento mi serviva più la fase di non possesso e abbiamo fatto dei passi in avanti. Fatichiamo un po' nelle ripartenze ma giocavamo anche contro una grande squadra. Dobbiamo guardare in casa nostra".

Quando si giocano tre gare in sette giorni a volte le piccole squadre fanno più fatica, c'è stato un calo?

"Oggi avevamo esordienti Igor, Soncini, Valdifiori e Reca. Non avendo tanta disponibilità di potersi allenare alla fine il divario si è fatto sentire. Sicuramente non è facile, specie dopo che perdi uno scontro diretto. Sono comunque convinto che nonostante questo potremo fare il nostro cammino, sofferto, ma che potrà farci raggiungere l'obiettivo".

Qual è la tua opinione sull'inserimento di Reca e Sala?

"Il primo non aveva mai giocato lo scorso anno, il secondo aveva fatto solo una partita. Rispetto all'anno scorso la squadra ha perso di equilibrio per stare in campo, questo aspetto va migliorato. Ci stiamo lavorando, bisogna avere una quadratura, ci vuole un po' di pazienza, andiamo convinti di potercela fare".

17.31 - Finisce la conferenza