LIVE TMW - Juventus, Arthur: "Un sogno giocare con Ronaldo. Priorità Champions"

14:40 - Il nuovo centrocampista della Juventus Arthur Melo, arrivato in bianconero nell’ambito dell’operazione che ha portato contestualmente al Barcellona Miralem Pjanic, si presenta alle 15 in conferenza stampa all’Allianz Stadium. Tuttomercatoweb.com vi riporta le parole di Arthur in diretta.

15:08 - Arthur prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia ora la conferenza del nuovo calciatore della Juventus.

Hai giocato nel Barcellona e ti ha voluto la Juve: che centrocampista sei?

“Buongiorno a tutti, grazie mille per essere venuti. È un giorno molto importante per me, ringrazio la mia famiglia, i dirigenti, Fabio, e tutti quelli che mi hanno accolto. Ho il privilegio di giocare con grandi calciatori, giocare con Ronaldo è quasi la realizzazione di un sogno”.

Cosa ti ha spinto ad accettare la Juve?

“Ho visto il progetto presentato, sono stato contento dell'accoglienza che mi hanno riservato. Mii è piaciuto come sono state gestite le pratiche, stiamo parlando della Juventus che è un club dalla storia unica. È una squadra con una struttura importante: tutti questi fattori la renderanno sempre unica”.

Hai parlato con Pirlo della tua posizione in campo, qual è la tua preferita?

“Ancora non ho parlato nel dettaglio col mister. Lui ha giocato a calcio come pochi, si muove e gioca in un modo unico. Sento il privilegio di giocare per un allenatore del genere. Del modulo e posizione in campo ancora non abbiamo parlato”.

Come hai preso la decisione di venire qui lasciando il Barcellona?

“Posso solamente ringraziare il Barcellona, ha avuto grande affetto per me così come tutti i tifosi. Qui alla Juve sono stato trattato benissimo sin da subito, nell’ambito di un progetto molto ambizioso. Ho pensato potesse essere uno slancio per la mia carriera”.

Cosa pensi della cifra spesa dalla Juve per te?

“Questi sono i prezzi che girano in questo momento, non mi voglio fissare sui numeri. Penso che la Juve abbia investito tanto per me e ho grande entusiasmo per onorare gli impegni presi”.

Pirlo lo seguivi quando giocava?

“Ovviamente, chi ha interesse per il calcio seguiva Pirlo. La grandezza di Pirlo non deve essere presentata. Devo imparare a interfacciarmi con lui, sono molto onorato”.

La Champions è un tuo obiettivo personale?

“Una delle motivazioni principali è stata questa. Qui posso giocare con giocatori importanti, il progetto Juventus è estremamente ambizioso. La Champions è una priorità, lavorerò con i compagni per raggiungere quell’obiettivo e tanti altri”.

Che tipo di giocatore sei?

“In Nazionale ho giocato diversamente rispetto al Barcellona. Non so come giocherò qui, però posso posizionarmi in tutte le posizioni, a due o a tre. Sono disposizioni diverse ma credo di poter giocare in tutte le posizioni, ne parleremo più in là nel dettaglio e non credo che ci saranno problemi”.

C’è un giocatore a cui assomigli? Hai avuto modo di sentire Suarez?

“Tutti lo sanno, Iniesta è sempre stato il mio idolo. Su Suarez: non ho parlato con lui, non so la sua situazione quindi credo che i dirigenti possano rispondere con più dettagli. È un grande giocatore, se dovessi avere la possibilità di giocare con lui sicuramente darebbe un grande valore aggiunto alla squadra”.

Cosa ti aspetti dalla Serie A?

“La Serie A penso abbia più contatto fisico. È un grande campionato, sarà una stagione difficile ma la Juventus è una grande squadra. Ci saranno tante lotte e non vediamo l’ora di iniziare”.

Come mai c’è stata questa differenza di rendimento tra la tua prima e seconda stagione al Barcellona?

“Non sono d’accordo, ho avuto alcuni infortuni che mi hanno bloccato nell'ultimo anno. Ora sto bene mentalmente e fisicamente, non vedo veramente l’ora di cominciare”.

Com’è il gruppo dei brasiliani che hai trovato a Torino?

“Conoscevo già tutti i compagni di Nazionale, mi hanno accolto nel migliore dei modi. Ma non solo i brasiliani, anche gli altri compagni, i dirigenti, chiunque lavori qui. Non parliamo dei tifosi, sui social network sono molto contattato. Sento questo affetto, non posso ancora dire di sentirmi a casa ma ci siamo molto vicini”.

15:22 - Termina ora la conferenza stampa di Arthur.