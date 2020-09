live Juventus, Kulusevski: "Qui per migliorarmi e per vincere. Le parole di CR7 e Ibra..."

13:40 - Il nuovo giocatore della Juventus Dejan Kulusevski, acquistato lo scorso gennaio dall’Atalanta a titolo definitivo per 35 milioni di euro più 9 di bonus, si presenta alle 14 in conferenza stampa all’Allianz Stadium.

14:07 - Kulusevski prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia ora la conferenza del nuovo calciatore della Juventus.

Rischi di giocare subito domenica sera contro la Sampdoria...

"Domenica c'è una partita molto importante. Sono pronto a giocare se il mister mi mette in campo, sono felice che finalmente si gioca e non vedo l'ora di farlo".

Cosa ti aspetti da questa esperienza?

"Sono venuto qua per migliorarmi, diventare sempre più forte rispetto al giorno prima e per vincere le partite. Voglio rendere la città felice. Voglio vincere il campionato, ogni partitella in allenamento. Voglio vincere il più possibile".

Cosa ti ha detto Ronaldo?

"Cristiano è fantastico, è molto simpatico. Parla con tutti, anche di cose fuori dal campo. Le sue parole sono come benzina, sono fortunato a poter giocare con lui e spero di aiutarlo".

Qual è la tua posizione preferita in campo?

"Ho giocato in tanti ruoli, dove mi mette il mister gioco. Centrocampista, esterno, attaccante. Dipende contro chi giochiamo e come giochiamo. Io mi sento comodo in tutti i ruoli, non ne ho uno preferito".

Ti fanno felice anche le parole di Ibrahimovic?

"Lui è stato un mio idolo, ha aperto porte in Svezia che nessuno aveva mai aperto. Abbiamo parlato, mi ha chiamato ed è stato emozionante per me perché quando ero piccolo non avrei mai pensato che lui potesse chiamarmi".

Cosa ti ha sorpreso di questi primi giorni alla Juve e cosa pensi di poter dare?

"Ogni giorno è un guerra, devi essere sempre al 100%, non puoi venire al campo e non essere concentrato perché se ne accorgerebbero subito tutti. Penso di poter dare energia, quando vado in campo voglio divertirmi. In campo corro tanto e faccio di tutto per far vincere la squadra".

Che effetto ti fa essere allenato da Pirlo?

"Come giocatore l'ho seguito tanto, come mister è uguale. È un onore essere allenato da lui. Mi parla e aiuta tanto, sono fortunato a essere allenato da lui. Mi dà sempre consigli e farò di tutto per aiutarlo".

Senti pressioni visto che ci sono tante aspettative su di te?

"Nessuno ha più aspettative di me stesso. A 20 anni sono qua e sono il ragazzo più fortunato del mondo. C'è da lavorare, farò del mio meglio".

14:14 - Termina ora la conferenza stampa di Kulusevski.