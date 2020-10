live Juventus, Pirlo: "Barcellona più esperto. Anno di transizione? No, dobbiamo fare risultati"

23:15 - Andrea Pirlo commenta la sconfitta per 2-0 contro il Barcellona all’Allianz Stadium nella seconda giornata del gruppo G di Champions League.

Andrea Pirlo prende posto nella sala stampa dell'Allianz Stadium: comincia ora la conferenza del tecnico della Juventus.

Cosa non ti è piaciuto?

"Dobbiamo lavorare sull'atteggiamento, per tanti era anche la prima volta in questo tipo di gara. Ci servirà per la crescita futura".

Siete stati sfortunati?

"Non direi, non dobbiamo attaccarci a questo. I gol si danno e non si danno, questa è una partita che ci può servire".

In cosa dovete migliorare?

"Dobbiamo migliorare nella fase di riconquista, dobbiamo essere più veementi. Tante volte pensiamo ad altro, i giovani poi possono soffrire questa tipo di partita. Abbiamo anche sentito la stanchezza non potendo ruotare molto i calciatori considerate le assenze".

In cosa è stato superiore il Barcellona?

"Sono stati superiori nella costruzione del gioco, sono più rodati di noi che stiamo costruendo qualcosa di diverso. La loro personalità ha prevalso sulla nostra, in possesso eravamo un po' timorosi e poco aggressivi senza palla".

Cos'ha imparato da questa sconfitta? Il Barcellona anche aveva qualche giocatore con due presenze in Champions...

"Alcuni giocatori sono cresciuti lì e sanno come si gioca al Barcellona sin da bambini. Mentre i nostri arrivano da Parma, Fiorentina e Germania. La diversità sta in questo".

La situazione di Bernardeschi?

"Bernardeschi ha bisogno di prendere fiducia. Psicologicamente è un po' giù per gli errori con il Verona, quel passaggio errato e poi quello di stasera. Quando scendi in campo devi farlo per divertirti, in questo momento lui ha in testa altre cose e dobbiamo lavorarci".

Anno di transizione?

"No di costruzione ma dobbiamo arrivare ai risultati. Ci vorrà un po' di tempo ma dobbiamo arrivarci, è una situazione normale. Dobbiamo anche recuperare qualcuno".

Tirate poco...

"Cerchiamo di arrivare attraverso il gioco con profondità o ampiezza. Contro il Verona abbiamo tirato una ventina di volte, stasera potevamo fare qualcosa in più ma non è un aspetto che mi preoccupa".

Termina ora la conferenza stampa di Andrea Pirlo.