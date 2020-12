live Juventus, Pirlo: "Chiesa aveva bisogno di sbloccarsi. Ronaldo record su record"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:20 - Andrea Pirlo commenta la vittoria 3-0 contro la Dinamo Kiev all’Allianz Stadium nella quinta giornata del gruppo G di Champions League.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

23:36 - Comincia ora la conferenza stampa di Pirlo.

Siete più convinti in Champions che in campionato? La gara di Chiesa?

“Il cambiamento tra Champions e campionato è strano, non dovrebbe essere così. In questo inizio la voglia non è stata la stessa e neanche le prestazioni. Stasera avevamo bisogno di una prestazione di squadra soprattutto dopo Benevento. Dovevamo dare un segnale forte per poterci giocare il primo posto a Barcellona. Chiesa è forte, è stato catapultato nella Juve e quindi ci vorrà un po’ di tempo per vederlo al top. Aveva bisogno di sbloccarsi. Stasera ha fatto una grande partita”.

La prestazione di Alex Sandro? Quanto mancherà Morata sabato?

“Alex Sandro ha fatto una grandissima partita, era difficile ritrovare questo forza e questa lucidità dopo essere stato due mesi fuori. È stato bravissimo sia in fase difensiva che offensiva, siamo contenti di aver ritrovato un grande giocatore. Morata è un peccato non averlo per le prossime due partite di campionato”.

Quanto è stato importante non aver subito gol?

“Sì l’ho richiesto soprattutto nei minuti finali quando magari si abbassa un po' la guardia. Dà sicurezza e forza all’interno del gruppo non aver subito gol”.

Quanto conta arrivare primi?

“Ci proveremo, non abbiamo nulla da perdere. Ci giocheremo la nostra partita, era bello giocare al Camp Nou da calciatore e sarà bellissimo farlo da allenatore. Ora pensiamo però al derby con il Torino”.

La partita di McKennie?

“Anche lui ha fatto una buona partita, ha aiutato molto sia i difensori sia in fase di ripartenza. Lui viene da un altro campionato, ha fatto qualche buona prestazione e altre meno. Sta però entrando pian piano nei meccanismi e sta crescendo molto”.

La parata di Szczesny vi ha svegliato?

“Capita che in una partita si soffra alcuni minuti. Devi lavorare di squadra e compattarti, dei minuti un po’ di fase difensiva fatta bene ci stanno e ci aiutano. Dobbiamo stare attenti, però tutto sommato nel resto della partita non abbiamo mai rischiato”.

Dybala come mai sempre fuori?

“Sta bene, l’abbiamo preservato per la partita contro il Torino perché Morata è squalificato. Se ci fosse stato bisogno sarebbe entrato, però non abbiamo voluto rischiare”.

Ronaldo ha fatto il gol numero 750, quanto conta la quantità in una grande carriera?

“Ronaldo fa record su record, abbiamo la fortuna di averlo qui. Sappiamo quale apporto ci dà. Bisogna solo fargli i complimenti e sperare che continui ad andare avanti a lungo”.

La posizione di trequartista: in base a cosa li alterna?

“Scegliamo in base a dove decidiamo di spingere con i terzini. Se magari abbiamo Alex Sandro che spinge allora preferiamo mettere un esterno che viene dentro il campo di piede destro a sinistra, se invece spinge Cuadrado viceversa”.

Stasera un altro giovane ha esordito…

“Quando hai questa possibilità di poter schierare un giovane è una cosa bella per lui e per il club. Per far vedere che dal settore giovanile si possono avvicinare giocatori alla prima squadra. È una cosa bella per tutti. L’abbiamo fatto anche in altre partite. Dragusin è un giovane di grande prospettiva”.

23:45 - Termina ora la conferenza stampa di Andrea Pirlo.