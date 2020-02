vedi letture

Al termine del match tra SPAL e Juventus, gara conclusasi 1 a 2 per i bianconeri, è atteso in conferenza stampa il tecnico dei piemontesi Maurizio Sarri, che analizzerà il risultato finale. Appuntamento tra pochi minuti. Segui il live su TMW.

La SPAL è rimasta in partita. Si attendeva di chiudere prima il match?

"Queste son partite difficilissime e negli ultimi anni non avevamo mai vinto qui. Abbiamo avuto le possibilità di chiuderla, ma non l'abbiamo fatto. Penso di essere l'unico allenatore ad aver avuto contro il rigore con il Var che non funzionava. La Penna mi ha spiegato che questo è il regolamento, ma non credo sia giusto. E così l'abbiamo riaperta. Me l'aspettavo difficile perché era una delle ultime partite della SPAL per la salvezza".

Siete in crescita fisicamente?

"La palla viaggiava più veloce, non le gambe e quindi eravamo più veloci mentalmente. Questa è stata la mia sensazione dalla panchina".

Pensa che sia stata una prova generale per la Champions?

"La prova era per raccogliere i tre punti, poi da domattina studieremo a fondo il Lione".

Chiellini?

"Ci andiamo piano e ci andiamo in base alle sue reazioni. Domani valutiamo, ma per ora non è un giocatore da tre partite in sei giorni. Valuteremo quali saranno le partite adatte a lui. La partita è stata buona, a parte 2-3 minuti da incubo, ma quello era il prezzo da pagare dopo l'inattività. Poi ha preso in mano la difesa".

