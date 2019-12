LIVE TMW - Juventus, Sarri: "Rammarico per il 1° tempo, ma siamo in crescita"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

22.55 - La Juventus perde 3-1 e conferma uno stato di forma non eccezionale. Apre Ronaldo, ma poi la squadra bianconera subisce un'altra rimonta con le reti di Luiz Felipe, Milinkovic e Caicedo. Mancato dunque il contro sorpasso all'Inter che resta prima in classifica dopo il pareggio con la Roma. Di seguito le parole di Sarri in conferenza stampa con il live testuale di TMW:

Dopo il primo tempo giocato così, che sensazioni ha?

"La Juve ha fatto molto bene nel primo tempo e il rammarico è non aver chiuso in vantaggio. Forse una delle prestazioni migliori della stagione per baricentro e palleggio. Ci dispiace non esser andati in vantaggio. Dall'espulsione in poi ci sono stati una serie di episodi sfavorevoli. La prestazione è in crescita".

Come si spiega queste prestazioni altalenanti?

"Siccome alleno la Juventus non vorrei andare in svantaggio. Abbiamo avuto un periodo in cui a un gol segnato da noi poi c'era il gol subito e un calo. Oggi non era così, ma poi è arrivato un colpo di testa all'ultimo minuto. Anche nella fase iniziale del secondo tempo la partita era in mano nostra".

Sulla Lazio

"La Lazio è da anni una squadra forte. E' una squadra di grandissime qualità e potenzialità. Per me è stato sorprendente non vederla in zona Champions. Sta facendo bene e sono in grande condizione. Ci sono poi episodi che ti vanno incontro".

Sulla campionato italiano

"Ho fatto un altro campionato e il livello era alto. Se penso a due anni fa in Italia, invece, c'è un livello più alto. Le piccole ci provano sempre e hanno una buona qualità di palleggio. Per fortuna il nostro campionato si sta livellando verso l'alto. Mi interessa ora subire meno e vincere al novantesimo. Sono d'accordo con te quando dici che riusciamo a esprimerci solo per degli spezzoni di partite".

Come reagirà la squadra al primo momento di difficoltà della stagione?

"Io penso che la squadra abbia la lucidità di capire che abbiamo perso per una serie di episodi. Non vedo un contraccolpo psicologico di grande impatto. Bentancur? Per noi è determinante. Ha una distorsione in seguito a un colpo. Valutare così a caldo è difficile, lo faremo domani. Perderlo per un periodo lungo sarebbe un problema".

Emre Can ha staccato la spina?

"Ha subito un colpo durissimo e da cui non è facile avere azioni molto lucide. E' andato in difficoltà e sta avendo qualche problema. Detto ciò dobbiamo evitare le ingenuità. Non abbiamo rispettato alcune consegne".

Mi ha colpito la mancanza di reazione. C'è una spiegazione oltre l'inferiorità?

"Gli episodi della partita ci hanno fatto entrare in una modalità negativa. Giocare in dieci con le caratteristiche dei nostri attaccanti è difficile. Per noi c'è più difficoltà soprattutto in questo momento che abbiamo fuori una serie di giocatori che potrebbero garantirci altre soluzioni".

