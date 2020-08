LIVE TMW - Koeman: "Sarò felice se Messi vorrà restare. E poi ha un contratto..."

live Koeman: "Sarò felice se Messi vorrà restare. E poi ha un contratto..."

Ci siamo: Ronald Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona e si presenta oggi in conferenza stampa dal Camp Nou. Una conferenza attesa, quella del nuovo tecnico olandese dei catalani che si tiene all'Auditori 1989 e che Tuttomercatoweb.com segue in diretta.

Inizia la conferenza stampa con Koeman e Bartomeu al microfono dopo le foto di rito con la maglia con stampato il nome dell'olandese

Bartomeu su Koeman "Dò il benvenuto a Koeman nella sua casa. Si realizza un sogno per lui. E' stato leader del Dream Team di Cruyff e gli riconosciamo tutto quel che ha dato al club.

Koeman sul Barça "Sono orgoglioso, tutti sanno che il Barcellona è casa per me. E' un orgoglio essere qui, un traguardo. Non è facile, certo, qui si esige sempre il massimo ma così mi piace. C'è la qualità per poter fare il massimo e per conquistare titoli e risultati. Ho firmato e sono tecnico del Barcellona: da ora inizieremo a lavorare. L'immagine dell'8-2 non è quella che vogliamo. Dobbiamo lavorare per recuperare il prestigio, il Barcellona è la squadra più grande del mondo ed è un sogno che per me diventa realtà".

Koeman è il quinto olandese sulla panchina del Barcellona "Sono olandese e agli olandesi piace tener palla. Voglio tener palla, dominarlo e vincere partite. Ho anni d'esperienza, ho imparato tanto da giocatore. Ho esperienza in tante squadre, credo di essere pronto per allenare al massimo livello e il Barcellona. C'è grande connessione tra questo club e l'Olanda".

Koeman sulle individualità "Non mi piace parlare individualmente dei giocatori. Vogliamo il meglio per il club, costruire la miglior rosa possibile. Vogliamo fare il meglio per il club, per la rosa, ma se ci sarà da prendere decisioni, lo faremo. Da oggi lavoriamo: tutto è successo rapidamente, lavoriamo e parliamo per prendere decisioni importanti ma non voglio far nomi per rispetto dei giocatori".

Koeman su Messi "Non so se sia da discutere se voglia restare o no. E' il miglior giocatore del mondo, lo vuole qualsiasi squadra del mondo. Sono felice di lavorare con lui: vince le partite, sono contentissimo se vuole restare. Ha un contratto, però, è un giocatore del Barcellona ma è chiaro che ci parlerò da oggi: è il Capitano e parlerò con lui e con altri giocatori. Nel caso di Messi spero che resti qui anni".

Koeman ancora su Messi "Quello che ci diremo è una questione privata. Quel che pensa del Barcellona, come vuole continuare... Certo, queste sono cose di cui parleremo ma ancora una volta, ha un anno di contratto ed è un giocatore del Barcellona. Ogni squadra del mondo e ogni allenatore lo vorrebbe".

Koeman sul futuro "Ho un contratto di due anni, so che ci saranno elezioni, ma devo fare il mio lavoro. Dovessi vincere e conquistare titoli, allora metterò dubbi anche al presidente del futuro".

Koeman su Luis Suarez "Ripeto, non parlo di giocatori individualmente. Prima parlerò col Capitano, poi parlerò coi ragazzi ma lo farò con loro e non con la stampa".

Koeman sui possibili addii "Quando un giocatore ha trentuno anno, la questione importante è capire che fame ha di restare qui. Ma questo vale per chi ha vent'anni o trenta, noi vogliamo gente con fame: vogliamo la miglior squadra per vincere le partite. Voglio lavorare con gente che vuole restare qui e dare il massimo per il Barcellona".

Koeman sull'8-2 "E' stato un giorno triste, un giorno che non vogliamo più vivere".

Koeman su Van de Beek "Non parlo di giocatori che non sono qui. Parlo dei nostri, della nostra rosa. Ci sono posizioni dove miglioreremo ma prima guarderò la nostra rosa. Non parlo di altri calciatori: so che Van de Beek è forte, è un Nazionale, ma non dirò altro".

Koeman su De Jong "Ha giocato in posizione differente rispetto a come ha giocato con me. Per me la cosa più importante è trovare la posizione ideale per il giocatore e lì può avere il miglior rendimento. Vale per De Jong e per gli altri".

Koeman su Coutinho e su chi puntare: sui giovani o sul mercato? "Coutinho è un giocatore del Barcellona e se dovremo prendere decisioni, le prenderemo. In rosa ci sono giovani interessanti, può essere il momento di puntare su di loro quando sarà il momento. Da olandese dico che non ho paura di lanciare i giovani di qualità. Però ci vorrà equilibrio in rosa, tra gente d'esperienza e giovani di grande esperienza".

Bartomeu sul Barcellona "Il Barça gode di un'ottima salute, sociale ed economica, ma è una crisi sportiva ed è per questo che devono essere applicati i rimedi sportivi. Ecco perché la firma di Koeman è la prima misura in tal senso "

Koeman sul futuro del club "Non si tratta di rivoluzione ma di decisioni da prendere. Adesso parleremo di cosa è meglio per la squadra. Se dovremo cambiare, lo faremo. Prenderemo le decisioni che andranno prese. Vogliamo dare un'immagine diversa dell'8-2 contro il Bayern, non è l'immagine che vogliamo dare, non è quella che i soci vogliono avere. Vogliamo dare tutto, e se lo faremo al meglio, sarà tutto diverso da quell'8-2".

Finisce la conferenza stampa di Koeman

