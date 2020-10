live Lazio, Acerbi: "L'emergenza? L'unica soluzione è metterci il massimo impegno"

Insieme a mister Inzaghi, c'è anche Francesco Acerbi in conferenza alla vigilia del match di Champions tra Bruges e Lazio. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 19.09 - Inizia la conferenza:

Siete in emergenza, vi mancano tanto giocatori....

"È vero, siamo in emergenza. Ma l'importante è essere in undici per giocare. Ci metteremo tutto l'impegno possibile per ottenere un risultato positivo. Questa è l'unica soluzione".

Come andrà domani?

"Saremo alla pari, dipende dall'approccio che si ha quando si entra in campo. Serve voglia e determinazione. Anche il Dortmund era favorito contro di noi. Cercheremo di onorare la Champions, una competizione a cui teniamo molto".

Ore 19.12 - Finisce la conferenza di Acerbi.