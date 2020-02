vedi letture

live Lazio, Inzaghi dopo il 2-1 contro l'Inter: "Scudetto? Ci proveremo fino alla fine"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Vittoria e sorpasso per la Lazio, che batte 2-1 l'Inter e vola al secondo posto in classifica a -1 dalla Juventus. A breve è atteso Simone Inzaghi per commentare il successo in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 23.23 - Inizia la conferenza stampa:

La parola scudetto non fa più paura?

"Abbiamo fatto una grande gara, abbiamo meritato la vittoria. Adesso la classifica è ottima ma è giusto godersi una serata del genere. Dovremo essere bravi a rimanere umili e concentrati, sono sicuro che ci riusciremo".

La Lazio è l'anti-Juve?

"Stiamo avendo ritmi forsennati come Inter e Juventus. Sappiamo che sono due grandissime squadre e faremo di tutto per lottare fino alla fine, sapendo che sarà molto difficile".

Saranno più importanti gli scontri diretti o le partite sulle carta più semplici?

"Penso la seconda opzione, il campionato italiano riserva sempre partite complicate".

Che effetto le fa questo 2-1?

"Siamo molto contenti, abbiamo meritato. Siamo sempre stati in partita, con molto ordine".

La partita di Milinkovic?

"L'hanno visto tutti quello che ha fatto, ma penso tutta la squadra abbia fatto molto bene. Oggi ci mancava il capitano Lulic, credo che sia stato sostituito al meglio da Jony e Marusic. Oltre ai nostri top player, di cui giustamente si parla, c'è un grande gruppo dietro che li supporta".

Ore 23.26 - Finisce la conferenza stampa di Inzaghi.