LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Mi aspettavo di più da tutti"

Le parole del tecnico dei biancocelesti nel post-partita del match perso contro la SPAL

Fonte: inviato a Ferrara

Al termine di SPAL-Lazio, terminata 2 a 1 per i ferraresi, conferenza stampa del tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi.

Cos'è successo tra il primo e secondo tempo?

"Il secondo tempo non è stato buono. Il primo è stato fatto bene, ma non abbiamo fatto il secondo gol. La SPAL non ha mollato e ci ha creduto. C'è grandissimo rammarico e ci servirà il futuro. Questi black-out non devono più succedere. Non abbiamo più avuto ordine e costruzione. Per quello che abbiamo visto in campo i punti che abbiamo sono davvero pochi".

La sostituzione di Patric?

"Mia scelta tecnica, era già stato ammonito".

Hai visto presunzione da parte di qualche giocatore?

"Adesso cercare un responsabile per la sconfitta non ha senso. Secondo me abbiamo perso ordine e quando succede diventiamo una squadra normalissima. Qui ci eravamo già passati, dobbiamo fare quel salto per diventare una squadra di vertice. Mi aspettavo di più da tutti".