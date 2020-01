LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Mi tengo stretto il punto: da domani 18 finali"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Finisce 1-1 il derby della Capitale, con una Lazio in difficoltà che riesce a ottenere un punto dalla gara contro la Roma. Che verrà analizzata tra pochi minuti dal tecnico biancoceleste Simone Inzaghi in conferenza stampa all'Olimpico. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 20.36 - Inizia la conferenza di Inzaghi:

Deluso dalla prestazione?

"La Roma è stata più brava di noi, è giusto ammetterlo. Bisogna vedere dove vanno i nostri demeriti e dove i meriti loro, devo rivedere la partita per capirlo. Ho fatto i complimenti a Fonseca, hanno fatto una grande partita. Ci teniamo stretti questo punto e il fatto che abbiamo la stessa distanza dalla Roma, una squadra attrezzata che oggi ha potuto mettere in campo dalla panchina Kolarov, Perotti e Pastore".

Sorpreso dalla Roma?

"Siamo tutti abituati abbastanza bene, rispetto al solito abbiamo sbagliato tecnicamente e poi avevamo qualche giocatore non al meglio. Non siamo mai riusciti a uscire con la nostra solita pulizia da dietro. Under ha fatto un'ottima gara, da quella parte è stato un problema dall'inizio alla fine. Loro hanno tenuto un grandissimo ritmo per tutta la partita: è stata la copia dell'andata, in cui avremmo meritato di più".

C'è pericolo di una ricaduta per Correa?

"Ha sentito un indolenzimento, c'è la speranza che sia un campo. Mancava da venti giorni, ha giocato solo mezz'ora a Napoli. Negli ultimi tre allenamenti aveva fatto bene, non c'era alcun tipo di sentore che potesse accadere. Ho aspettato per cambiarlo perché era l'ultimo, non volevo rischiare di giocare in dieci se ci fosse stato un altro infortunio".

Che campionato sarà per la Lazio?

"Molto intenso, ci saranno 18 finali. Vorrei ritrovare tutti i giocatori, la prossima settimana avremo tre partite e vorrei avere tutte le rotazioni da fare. I punti ancora in palio sono tanti, dovremo essere molto concentrati perché Inter, Juventus, Roma e Atalanta sono grandi squadre".

Ore 20.43 - Finisce la conferenza stampa