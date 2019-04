LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "VAR? L'abbiamo subito in 2 occasioni uniche"

© foto di Federico Gaetano

A breve il tecnico della Lazio Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa in vista della sfida contro il Sassuolo di domani.

14:00 - Inizia la conferenza stampa di Simone Inzaghi: "Domani è una partita importante per la nostra classifica, torniamo dopo due trasferte a giocare davanti ai nostri tifosi e dobbiamo fare molta attenzione contro una squadra frizzante che può creare molte insidie. Venivamo da un'ottima gara contro l'Inter, mentre contro la SPAL abbiamo avuto poco tempo per prepararla. Dovevamo comunque essere più cinici e spietati nelle occasioni che abbiamo creato".

Sull'attacco: "Sono molto soddisfatto di Immobile, come di Correa e Caicedo che giocano molto al servizio della squadra permettendoci di prendere meno gol. Ciro si sta impegnando moltissimo e ha la mia massima fiducia. Devo scegliere chi schierare al suo fianco. Ciro ha fatto 13 gol senza contare quelli in Coppa Italia, è e sarà sempre un valore aggiunto per questa squadra".

Sulla formazione: "Sono tutti convocati eccetto Berisha e Lukaku come sapete. Per la formazione ho le idee abbastanza chiare, ma valuterò con calma tutto nella giornata di domani. Potrebbero esserci cambi o forse no. Vedremo".

Ancora sull'attacco: "Chiedo maggiore sacrificio ai nostri attaccanti rispetto a un anno fa".

Sul turn-over: "Dovrò valutare e decidere, ma non guarderò ai diffidati. Massima, massima attenzione al Sassuolo che può creare insidie. Non penseremo al Milan".

Sul calendario: "Forse giocando in casa due giorni dopo alla vittoria di San Siro sarebbe stato diverso perché i nostri tifosi in casa ci spingono sempre a dare di più. Purtroppo avevamo due trasferte di fila ed è andata come è andata e abbiamo perso a Ferrara sprecando molto e subendo un episodio allo scadere".

Sul VAR: "Noi facciamo scuola perché siamo stati i primi a subire un'espulsione da un rigore a favore, siamo stati i primi a subire un rigore con l'avversario che diceva che non c'era nulla. Non vogliamo fattori esterni che complichino il nostro cammino, vogliamo che sia il campo e solo quello a parlare. Non voglio parlare troppo del VAR, ma finora lo abbiamo subito con due situazioni davvero uniche. La dirigenza ha fatto bene a parlare, ma ora dobbiamo far parlare solo il campo. L'anno scorso non siamo entrati in Champions per un soffio e non vorremmo che quest'anno capiti nuovamente a causa di fattori esterni".

Sui tifosi: "C'è un pizzico di rammarico perché dopo la sosta ci sono state due trasferte di fila. Ripeto che dopo San Siro giocare in casa sarebbe stato meglio, ma il calendario è questo. Domani cercheremo di rifarci davanti al nostro pubblico anche se avrei preferito giocare alle 15 e non alle 18".

Sulla lotta Champions: "Dobbiamo fare la concorrenza solo su noi stessi, non sulle altre. In certe gare avremmo meritato di più, ma abbiamo sempre giocato all'altezza. A Ferrara è arrivata una sconfitta che brucia, ci aspettavamo un risultato diverso, ma ora dobbiamo rifarci subito".

14:12 - Termina la conferenza stampa di Inzaghi.