LIVE TMW - Lecce, Barak: "Qui ho una grande chance, fisicamente sto bene"

Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, buon pomeriggio dalla sala stampa dello stadio Via del Mare di Lecce. C'è grande attesa per le prime dichiarazioni di Antonin Barak come nuovo centrocampista giallorosso. Seguiremo in diretta la conferenza di presentazione.

Hai subito dimostrato di essere incisivo. Vuole rilanciarsi anche in nazionale?

"Voglio ringraziare la società e i calciatori, mi sono trovato subito bene. Sono felice di essere qui, per me è una grande occasione. Con la squadra mi sono trovato subito bene, avevo una bella sensazione prima di scendere in campo domenica. Contro il Torino abbiamo fatto una partita di grande livello, voglio parli il campo per me".

Lei è diventato già un idolo.

"Quando un calciatore fa gol in un grande campionato e con tifosi del genere, è sempre una grande emozione. Con questa rete ho aiutato la squadra a portare a casa i tre punti. Ho provato grandi emozioni, lo stadio è stato fantastico domenica".

Ha sentito qualcuno prima di venire qui?

"Il mio procuratore mi ha parlato bene di questa squadra e del club. Ho sentito grande fiducia, e per me è stato facile scegliere di venire qui".

Qui c'è stato Zeman...

"Ma non l'ho sentito. Quando sono arrivato in Italia, lui non era su una panchina. Però so cosa ha lasciato qui".

Che ruolo ha avuto la sua fidanzata?

"Lei ha giocato in Repubblica Ceca fino a quindici anni nello Sparta Praga, poi ha iniziato a lavorare per l'associazione del calcio femminile ceco e ora è alla UEFA".

Contro il Torino ha fatto oltre 12 chilometri. Questo significa che sta bene...

"Da quando ho iniziato a maggio con l'Udinese mi trovo molto bene. Non ho saltato alcun allenamento, mi sento alla grande. L'unica cosa che manca è il ritmo, voglio giocare novanta minuti ad alti livelli e non solo sessanta-settanta come contro i granata".

Quale ruolo predilige?

"Ho giocato sempre mezzala in Italia, questo è il mio ruolo. Ogni tanto ho fatto anche il play e il trequartista: a centrocampo posso giocare in ogni ruolo".

Quanto c'è di Nedved in Barak?

"È il mio idolo, non è mai stato un grande talento ma ha sempre lavorato duro per diventare un grande professionista. E per la mia carriera questa è una grande spinta".

Qual è l'avversaria più pericolosa nella corsa salvezza?

"Ogni partita è complicata, il campionato è lungo e noi dobbiamo guardare solo al Napoli. Passo dopo passo, poi raccoglieremo i frutti del nostro lavoro".

15.17 - Terminata la conferenza di Antonin Barak