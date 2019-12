LIVE TMW - Lecce, Liverani: "A gennaio arriveranno 4-5 calciatori"

Lettori di TUTTOmercatoWEB.com, buon pomeriggio. È atteso a momenti nella sala stampa dello stadio "Via del Mare" di Lecce il tecnico dei giallorossi Fabio Liverani per la consueta conferenza post-partita.

Due gol col Bologna, ma non sono bastati.

"La pausa in questo momento per noi è vitale a livello mentale. Abbiamo fatto tanto sforzo in questa categoria, abbiamo pagato il fatto di non avere giocatori non in buone condizioni. Non siamo arrivati nell'ultimo trittico in maniera giusta. Anche oggi abbiamo fatto molta difficoltà, abbiamo concesso tanti errori. E una mia squadra non può permetterselo".

Quattro punti in otto partite in casa. C'è una difficoltà nell'approccio alla partita?

"La mia chiave di lettura è che fino a quando eravamo nella grande zona pericolo la squadra aveva buoni approcci. Essersi tirati troppo velocemente da questa zona, ci ha causato il pensiero di poter giochicchiare in campo. Sotto tanti punti di vista è fondamentale staccare, speriamo questa settimana libera li faccia ricaricare. Vorrei ritrovare la 'mia' squadra, con la sua personalità. Soffriamo maledettamente tutte le volte che non giochiamo. Dovessi chiedere una letterina a Babbo Natale, spero per l'anno nuovo i ragazzi abbiano serenità e integrità fisica".

Perché tanti attaccanti nel finale?

"Oggi bastava guardare la formazione che avevo a disposizione. L'unico centrocampista di ruolo era Shakhov, Tachtsidis era stanco e ammonito e ho pensato di toglierlo nel corso dell'intervallo. In panchina avevo solo attaccanti. Il primo gol difendevamo in sette contro due, il secondo gol è stato un gol 'così'... Dal 6 gennaio ripartiremo, sapendo che questo è il nostro campionato e che si deve migliorare".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"È già stato pattuito con la società. Abbiamo tante difficoltà, ma una delle cose migliori è il rapporto tra me, Meluso e la proprietà. Ci prendiamo oneri e onori, prenderemo 4-5 giocatori".

