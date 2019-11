LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Dubbio Farias-La Mantia in attacco"

Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, buon pomeriggio. È atteso a momenti in conferenza stampa Fabio Liverani, tecnico del Lecce, per presentare la gara di domani sera contro il Cagliari.

Esame importante contro il Cagliari.

"È sicuramente tra le squadre più in forma del campionato, hanno un organico forte e un centrocampo completo: non si può arginare, ma toccherà a noi limitarlo. Sarà una partita in cui ci sarà da soffrire, ma noi abbiamo sempre dimostrato di saper creare le nostre occasioni. Abbiamo lavorato sulla difesa, l'obiettivo deve essere quello di non prendere gol".

Qual è la situazione infortunati?

"Gli unici assenti oggi sono Majer e Falco, che non vogliamo affatto rischiare".

Prevista grande pioggia.

"Dobbiamo sperare il campo non sia pesante. Noi siamo una squadra che palleggia, abbiamo sempre tenuto il controllo del gioco a parte a Bergamo contro l'Atalanta. Sarà una bella verifica domani".

In passato hai giocato a Cagliari...

"È stato il mio esordio tra i professionisti, con Trapattoni ho disputato una grande stagione. Ma sono solo ricordi...".

Dopo le soste il Lecce ha fatto bene.

"Sì, è vero. Ma non sono una persona scaramantica. Dopo la prima pausa incontrai Maran a Roma ed entrambi eravamo a zero: oggi abbiamo fatto passi in avanti".

Dall'inizio La Mantia con Lapadula?

"Sì, possono partire loro dall'inizio. Ma può anche giocare Shakhov dietro le punte".

Quali sono i punti di forza del Cagliari?

"Ha tanti calciatori forti: Simeone che si muove molto, Nainggolan che è tornato ai livelli di Roma. E poi hanno una buonissima difesa, ben collaudata".

Dubbi di formazione?

"Meccariello per il ruolo di terzino destro, Mancosu sulla trequarti e Babacar in avanti. Da valutare anche le condizioni di chi è rientrato dal viaggio per le risprttive nazionali. L'unico ballottaggio è quello tra La Mantia e Farias".

16.49 - Terminata la conferenza di Liverani.