LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Il Toro ha grandi individualità, ma ci proveremo"

Che partita sarà domani?

"Domani servirà sicuramente un approccio da Lecce, andremo lì sapendo l'importanza della partita. Il Torino in certi aspetti è simile al Verona, è una squadra fisica e organizzata. Ha nel collettivo individualità in grado di risolvere in qualunque momento la partita ed è per questo che dovremo stare attenti al collettivo, ma anche al singolo".

La pausa ha fatto bene?

"È servita a recuperare un po' di calciatori e soprattutto è migliorata la condizione di chi è arrivato dopo. C'è stato un qualcosa in più sa dal punto di vista fisico che tattico".

Avete rivisto le problematiche sorte col Verona?

"Abbiamo lavorato sulle distanze, i ragazzi si sono conosciuti meglio. Contro l'Hellas abbiamo sofferto anche proprio la scarsa conoscenza tra gli interpreti in campo. In questi giorni devo dire di aver visto più brillantezza".

Come stanno Dell'Orco e Babacar?

"Cristian toglie un po' di competizione in difesa a sinistra. Mancherà anche Meccariello, altra assenza pesante perché con lui avremmo già voluto lavorare nella sosta. Per quanto riguarda Babacar, la sua condizione è migliorata e in allenamento ha fatto vedere cose importanti. Lo aspettiamo, sappiamo ciò che può dare a noi. Così come Farias, anche lui un po' indietro.

Mancosu?

"Contro il Cosenza, in amichevole, è migliorato. Ha lavorato tanto in settimana, ma per rivederlo ai livelli che noi tutti sappiamo bisognerà attendere almeno un altro mesetto".

Shakhov titolare? E come stanno i "nazionali"?

"Nessuno dei miei ha fatto viaggi intercontinentali e perciò tutti potrebbero giocare dall'inizio. Ho bisogno di tutti, perché tutti possono essere considerati titolari. Bisognerà capire, però, chi riuscirà a tenersi il posto".

Con quale modulo scenderà in campo?

"Il modulo lascia sempre il tempo che trova, l'ho detto e lo ridirò. Conta l'interpretazione, noi giocheremo sempre con tre in avanti: la posizione la determineranno le caratteristiche dei calciatori".

Il Torino è una squadra fisica.

"Sono molto forti in fase difensiva, hanno fatto un grande mercato per alzare la cosiddetta asticella delle ambizioni. Ma l'ultima parola spetta sempre al campo. Se può contare l'episodio? È importante e soprattutto va cercato. I ragazzi fanno sacrifici e per questo motivo devono cercare di conquistare qualcosa di importante per tutti i novanta minuti. Domani ci proveremo".

