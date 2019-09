LIVE TMW - Lecce, Liverani: "La squadra ha fatto la prestazione"

Il tecnico dei salentini parla al termine del match contro gli estensi. Segui il live su TMW

Fonte: inviato a Ferrara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine dell'incontro tra SPAL e Lecce, finito 1 a 3 per i giallorossi, il tecnico dei salentini Fabio Liverani analizza il match nella consueta conferenza stampa post-partita.

Ore 23.39 - inizia la conferenza stampa.

Mister, come ha visto la squadra oggi?

"Credo che la squadra abbia fatto la prestazione, concedendo il minimo a una squadra che voleva fare la partita e giocava davanti al proprio pubblico".

Come valuta la prova di chi ha giocato meno, come per esempio Babacar e Imbula?

"Imbula e Babcar sono arrivati a settembre in ritardo di condizione. Stiamo cercando di inserirli e di portarli in condizione con gli altri, facendoli allenare e giocare, senza permettere che si facciano male. Ci serviranno nel corso del campionato e hanno risposto davvero bene quando sono stati chiamati in causa" .

Ore 23.42-finisce la conferenza stampa.