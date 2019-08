LIVE TMW - Lecce, Meluso: "Liverani ci ha chiesto un altro attaccante"

© foto di Stefano Di Bella

Cosa manca ancora?

"L'allenatore ci ha fatto una richiesta ben precisa e ci manca attualmente un attaccante. Farias attacca lo spazio, era un calciatore che mancava nel nostro scacchiere. Abbiamo un allenatore bravo, è il nostro valore aggiunto: ha dato identità di gioco alla squadra, infonde serenità. Speriamo di avergli messo a disposizione una buona rosa".

Choupo-Moting, quanto c'è di vero?

"Liverani ci ha chiesto un altro attaccante, durante le trattative tante cose possono cambiare. Stiamo facendo mercato, se ci sarà una buona occasione la coglieremo al volo".

17.05 - È in corso la presentazione del nuovo attaccante del Lecce, Diego Farias. Queste le prime parole del direttore sportivo Mauro Meluso: "Siamo felici perché è stata la prima trattativa condotta per il nuovo anno e siamo riusciti a portarla a termine. Ringrazio anche il suo agente, Mariano Grimaldi. È stato un affare lungo, concluso dai due presidenti. Arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A. C'è comunque un diritto di riscatto".