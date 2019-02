LIVE TMW - Machin: "Spero che Immobile non festeggi il compleanno con gol"

Fonte: Dall'inviato a Siviglia

Su Immobile: "Gli faremo gli auguri per il suo compleanno, sperando però che non festeggi con nessun gol contro di noi. Oggi è un calciatore importante per la Lazio e conosce bene questo stadio. Sicuramente a Siviglia non ha offerto il rendimento che ha mostrato a Roma".

Sui tanti infortuni della Lazio: "Gli infortuni pesano sempre sull'undici titolare di una squadra, ma sono convinto che Inzaghi manderà in campo la squadra migliore per superare il turno. Noi faremo lo stesso, studiando le qualità dei nostri rivali e cercando di sfruttare i nostri punti di forza".

Su Gonalons: "È infortunato praticamente da una stagione, anche se è rientrato in gruppo. Il suo infortunio alla caviglia è molto particolare e delicato, spero di recuperarlo presto, ma non accelereremo di certo il suo processo di recupero. Il suo ritorno tra i convocati magari arriverà fra una-due settimane".

Sugli incidenti di Roma e il clima di allerta a Siviglia in vista del match di domani: "L'episodio di Roma è stato molto grave. Il 99,9% di coloro che amano il calcio però è contro questi comportamenti. Qui non parliamo di Siviglia-Lazio, ma di gente che si approfitta di un evento sportivo per fare altro. Non c'entra nulla col calcio".

Sulle critiche dell'ultimo periodo: "Quando si perde chi ci mette la faccia è l'allenatore. E io, a essere onesto, preferisco che si parli di me se le cose vanno male. È importante lasciare i nostri calciatori liberi di esprimere il loro talento con tranquillità. Il mio lavoro è proprio quello di tirare fuori il miglior rendimento dai miei ragazzi".

Sui tifosi: "Non devo dire loro niente in vista di questa partita. La nostra tifoseria è intelligente, sa bene che il miglior modo per caricare la squadra è sostenerla al 100%. La cosa a cui tengo di più io sono le mie figlie, il Siviglia è come un figlio per i nostri tifosi e sempre si desidera il meglio per le persone che amiamo".

Sull'assenza di Luis Alberto nella Lazio: "Sinceramente mi preoccupano di più le assenze del mio Siviglia che quelle della Lazio. Non importa comunque chi giocherà, quella di Inzaghi è una grande squadra e sono convinto che domani ci aspetta una partita complicata. Se alla fine Luis Alberto mancherà, i biancocelesti proveranno a sfruttare altre caratteristiche di gioco".

Sul periodo negativo del Siviglia: "Abbiamo avuto tante occasioni da gol nelle ultime partite, ci è mancato solo il gol. Abbiamo sicuramente creato più dei nostri avversari, sono sicuro di avere ottimi calciatori offensivi e credo che seria insensato farli concentrare più sulla fase difensiva".

Su Rog: "Tutti i giocatori hanno bisogno di un periodo per ambientarsi. Perché giochi Rog devi togliere un altro centrocampista, non ho mai detto che Marko non è preparato per giocare, ma ci sono altri giocatori che conoscono il nostro sistema di gioco e che sono più pronti. In ogni caso Rog ci aiuterà e sono convinto che avrà presto la sua opportunità. Lo vedo ogni giorno più integrato nel Siviglia".

Sul ko col Villarreal: "Abbiamo la forza per rialzarci, questo club è passato da momenti ben peggiori. È normale rimanerci male dopo una sconfitta, ma vogliamo ribaltare subito questa situazione. L'Europa League è la nostra competizione e veniamo dall'1-0 di Roma, ma questo non significa che abbiamo già eliminato la Lazio. Sappiamo che il pareggio ci permetterebbe di passare, ma anche che ci aspetta un'altra partita importante".

