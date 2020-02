LIVE TMW - Marroccu: "Criscito non è stato messo sul mercato dal Genoa"

Fonte: Dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

10.01 - Insieme al mister Davide Nicola, interverrà in conferenza stampa anche il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu per fare il punto sul mercato rossoblu. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

10.06 - Francesco Marroccu entra nella sala stampa. Inizia la conferenza.

Il mercato rossoblu?

"E' stato il primo mio mercato. Credo che abbiamo fatto in tutto 33 operazione in entrata e in uscita e se non ci fosse stata la collaborazione di tutti i settori non saremmo riusciti a fare un mercato così corposo. E' stata una settimana molto particolare. L'abbiamo vissuta molto bene ma è stato un momento di grande coesione".

Il mancato tesseramento di Iturbe?

"La cosa che capita nel mercato è che si portano avanti tante trattative per riuscire poi a centrare quelle che sono le più funzionali. Nel caso di Iturbe, eravamo su tanti obiettivi. Quello di Iturbe non si è concretizzato ma mi piacerebbe parlare di quelle che sono andate a buon fine. E quella di Iago Falque secondo me è un bel cerchio che si chiude".

La vicenda Criscito.

"E' successa che la cosa è capitata a tutti i giocatori del Genoa. Tanti giocatori del Genoa sono stati oggetto del desiderio di grandi club. Una cosa è un dato di fatto: Mimmo Criscito non è stato messo sul mercato dal Genoa. Ha ricevuto una pressante offerta da parte della Fiorentina e i viola sono rimasti sull'obiettivo più dei vari Favilli alla Roma. Niente di particolare".

E' soddisfatto del mercato?

"Si può sempre fare qualcosa in più ma il bilancio si deve fare a maggio. Le zone di campo dove volevo rinforzarci sono state coperte. Potevamo fare qualcosa in uscita, infatti è il mercato che non può considerarsi chiuso perché abbiamo delle situazioni estere".

10.33 - Termina la conferenza stampa di Francesco Marroccu.