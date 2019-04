LIVE TMW - Montella "Soddisfatto della prestazione, Chiesa da big"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

Al termine della gara della Fiorentina all'Allianz Stadium, contro la Juventus, il tecnico Vincenzo Montella parla in conferenza stampa.

20.20 - Comincia la conferenza stampa

Nel primo tempo c'è stata solo la Fiorentina ma non siete riusciti a chiuderla, è stata un po' la fotografia del campionato. "Credo la squadra abbia fatto una grande partita in uno stadio difficile. Da un lato siamo felici per la prestazione, dall'altro arrabbiati per non essere riusciti a fare risultato. Peccato, con un pizzico di fortuna potevamo anche metterla sullo 0-0. Razionalmente comunque bisogna essere contenti della prestazione".

Cosa ti porti a Bergamo di questa prestazione? "La consapevolezza di poter fare bene. Abbiamo il dovere di andare lì e sapere dentro di noi di poter vincere la partita".

Come ha visto oggi la sua squadra? "Quando si perde si è sempre arrabbiati. Domenica scorsa anche dopo un pareggio ero arrabbiato come se fosse stata una sconfitta. Ho buone sensazioni, domenica non avevamo concesso una sola palla gol al Bologna, oggi non abbiamo sofferto più di tanto e abbiamo creato abbastanza. Bisogna affrontare le prossime partite con fiducia".

Chiesa si può considerare recuperato? "A parte l'infortunio in Nazionale, aveva un po' di acciacchi fisici che non gli consentono di andare al massimo".

La stupirebbe se Chiesa il prossimo anno andasse alla Juventus? "Oggi lo alleno e penso a migliorarlo. Il resto riguarda la società, per me può giocare in qualsiasi squadra d'Europa, è molto forte".

20.25 - Finisce qui la conferenza stampa