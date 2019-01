LIVE TMW - Muriel: "Ho sempre avuto in mente di venire alla Fiorentina"

Giornata di presentazione in casa Fiorentina, con l'ultimo arrivato, Luis Muriel, che ha parlato in conferenza stampa dopo aver già esordito con la maglia viola nel triangolare a Malta contro Gzira e Hibernians siglando una tripletta in 45'. Queste le parole del neo attaccante gigliato:

Perché ha scelto la Fiorentina e non il Milan?

"Prima di tutto grazie a tutti. Poi, avevo dato la mia parola nei primi giorni di dicembre alla Fiorentina, con la società che ha fatto un lavoro duro e un grande sforzo per prendermi. Poi è arrivato il Milan ma la mia idea non è cambiata.Ho avuto sempre in testa di venire qui, avevo parlato con il Direttore e con il mister che mi hanno trasmesso carica e voglia, quello di cui avevo bisogno".

Qual è stato il miglior Muriel in carriera?

"L'ultimo anno alla Samp e il primo a Udine, quando giocavo dietro a una punta come Di Natale o Quagliarella. Quelli sono stati i momenti migliori".

Cosa rappresenta per lei la tappa di Firenze?

"Tanto. Sono in un momento importante della mia carriera. Adesso sono più maturo ed essere qui rappresenta tanto per me. Posso dare e ricevere molto e voglio dare il meglio di me qui".

Le parole sul suo fisico?

"Tutti si sono resi conto di come sono nei primi giorni di allenamento. Le voci girano quando le cose non vanno bene, io cerco sempre di essere al meglio e negli ultimi anni sono cresciuto tantissimo anche nei comportamenti. Da giovane ho sbagliato tanto ma adesso ho acquisito una maturità per rendere le voci parte solo del passato".

Il suo obiettivo è quello di essere riscattato?

"Penso solo a fare bene, se lo farò il riscatto sarà una conseguenza. Devo lavorare e mettermi a disposizione del mister e della squadra".

Si sente pronto per giocare domenica?

"Sì, sono pronto e mi sono allenato bene. Sono arrivato in forma e voglio dare il mio contributo alla squadra".

Preferirebbe giocare con Simeone?

"Qualsiasi ruolo d'attacco mi va bene, come ho detto prima, giocando con un altro attaccante posso fruttare al meglio le mie qualità. La decisione finale è del mister, mi metterò a disposizione per fare sempre bene. La posizione la deciderà l'allenatore".