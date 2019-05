LIVE TMW - Napoli, Di Lorenzo a Villa Stuart: visite mediche in corso

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato, Riccardo Caponetti

Amici di Tuttomercatoweb.com, buongiorno! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta delle visite mediche di Giovanni Di Lorenzo, esterno destro dell'Empoli che si sottoporrà agli esami di rito presso la struttura di Villa Stuart a Roma per poi legarsi al Napoli e diventare il primo acquisto dei partenopei per la stagione 2019-20. L'arrivo del calciatore è previsto per le 10.30 circa.

11.30 - Proseguono gli esami per il calciatore che nelle prossime ore firmerà il contratto col club del presidente De Laurentiis.

10.35 - Arrivato Di Lorenzo a Villa Stuart. Il calciatore è arrivato da pochissimo presso la struttura, hanno inizio le visite mediche. In basso le foto raccolte da TMW.

10.30 - Le prime parole di Di Lorenzo. Il terzino dell'Empoli, pronto a legarsi al Napoli, ha parlato attraverso La Gazzetta dello Sport. "Non vedo l’ora. Giocare la Champions è il massimo. A Napoli poi c’è un tifo pazzesco, tutto sarà speciale", le parole del calciatore che ha poi proseguito: "Il gol segnato ad aprile agli azzurri? Una vittoria importante per l’Empoli nella corsa salvezza. Sapevo che il Napoli mi stava seguendo e forse quel pomeriggio ho dato loro la spinta per prendermi".

9.59 - Di Lorenzo è in arrivo presso la struttura di Villa Stuart. Il terzino dell'Empoli è arrivato questa mattina alla stazione di Roma Termini in treno, poi è stato prelevato da una macchina per raggiungere la clinica privata.

9.55 - Le parole dell'agente. Mario Giuffredi, ieri a 'Radio Kiss Kiss Napoli', ha così commentato l'affare: "Di Lorenzo? Dopo Empoli-Torino c'è stata l'accelerata di Giuntoli, hanno voluto il giocatore in maniera veloce e concreta. Il Napoli avrebbe chiesto di anticipare le visite mediche a giovedì, io sarò ad Empoli con il presidente Corsi, penso che alla fine deciderà di darlo a Napoli, venerdì sarà a Napoli per le firme", le sue parole.

9.40 - I dettagli dell'affare. Come già scritto ieri su queste colonne, all'Empoli andranno 9,5 milioni di euro per il primo rinforzo del nuovo Napoli. Poteva non andare così: martedì alla porta dei toscani ha infatti bussato anche l'Atletico Madrid. L'offensiva spagnola è tuttavia arrivata troppo tardi, e il club azzurro può godersi il miglior difensore del campionato per rendimento offensivo in questo 2019.