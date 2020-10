live Napoli, Fabiàn: "Con Bakayoko mi sento più libero"

Domani Real Socieda-Napoli in Europa League.

Vigilia di Europa League per il Napoli, impegnato in Europa League contro la Real Sociedad. Il centrocampista Fabian Ruiz presenta il match in conferenza stampa.



Come ti stai trovando con Bakayoko?

"Con lui mi trovo molto bene, ho avuto grandi sensazioni. Lui è più difensivo, quindi per me c'è più possibilità di andare in avanti".

Ti piacerebbe giocare anche dietro alla punta?

"Lo devi chiedere al mister, mi trovo bene più indietro ma se il mister mi vuole più avanti per me va bene".



La Real Socieda gioca un calcio simile al vostro...

"Sì, siamo due squadre simili. Loro stanno facendo bene, sarà una gara difficile ma speriamo di vincerla noi".

19.30 Termina la conferenza stampa di Fabian Ruiz.