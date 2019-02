LIVE TMW - Napoli, Meret: "Non mi sento inferiore a Donnarumma"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Amici di TMW, la nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Alex Meret. Il portiere del Napoli, dal centro tecnico di Castel Volturno, parlerà alla vigilia della sfida di ritorno dei sedicesimi di finale con lo Zurigo affiancando in conferenza Carlo Ancelotti

13.05 - Inizia la conferenza stampa

A che punto sei a livello fisico? "A buon punto, sto trovando continuità e fiducia partita dopo partita. Dopo un inizio non facile per l'infortunio ora sto trovando consapevolezza e fiducia".

Ancelotti ha confermato che Ospina verrà riscattato. "Sia da Ospina che da Karnezis posso solo imparare, sono portieri di esperienza, ho un ottimo rapporto e l'alternanza fa bene ad entrambi per dare il meglio".

Sulla valutazione ed il paragone con Zoff: "Fa piacere, ma non devo farmi mettere pressione da queste cose, c'è molto da lavorare e con l'aiuto del mister provo ad affrontare le partite al meglio senza condizionamenti".

Su cosa devi lavorare per migliorare? "Sono giovane, devo lavorare su tutto. Devo migliorare innanzitutto con i piedi, fare la scelta più velocemente, ma anche sulle uscite alte".

Tutti dicono che tecnicamente non hai nulla in meno di Donnarumma. Senti di potertela giocare alla pari? "Ha già 3-4 anni di A, tecnicamente sono consapevole delle mie qualità, devo lavorare molto ma non mi sento inferiore, poi saranno gli allenatori a decidere chi giocherà o meno". Cosa ti ha colpito di Napoli città e squadra? "Il clima, abituato al nord, qui non ho mai sentito freddo e poi il cibo, mangio di tutto. Ho trovato un gruppo che lavora insieme da anni, sano, rispettoso, unito, questo mi ha colpito".

13.30 - Termina la conferenza stampa