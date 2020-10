live Napoli, Politano: "Gol importante, ci tenevamo tanto"

Match winner. Il Napoli batte la Real Sociedad con la rete di Matteo Politano, che in conferenza stampa commenta così il match.



È il tuo gol più importante al Napoli?

"Gol importante, ci tenevamo a far bene. Era una gara importante, sapevamo che era difficile. Siamo stati bravi e fortunati"



Sul gol...

"È una giocata che proviamo spesso in allenamento. Sono stato bravo e fortunato, ma devo continuare così per ripagare la fiducia del mister. Si può fare sempre meglio".

23.50 Termina la conferenza di Matteo Politano.