LIVE TMW - Napoli, Zielinski: "Gara delicata, non sottovalutiamo il Salisburgo"

Amici di TMW, la nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli, dal centro tecnico di Castel Volturno, affiancherà Ancelotti alla vigilia della sfida interna contro il Salisburgo.

12.42 - Inizia la conferenza stampa

Che sensazioni hai? E' il tuo momento migliore? "Il gruppo è sereno, si allena bene, sappiamo che è una gara molto importante, dobbiamo essere concentrati e non sottovalutarli perché è un'ottima squadra. Sono contento della mia condizione, ma posso ancora crescere. Sto bene e voglio continuare così".

Cos'è cambiato con Ancelotti? "Sono tecnici diversi, ringrazio il mister per la fiducia che mi sta dando, io provo a rispondere in campo. Sto andando bene, ma posso fare meglio".

Si può dire che stai per rinnovare? "Di questo si occupa il mio agente, io sto bene a Napoli e volentieri resterei altri cinque anni per dare tutto per questa squadra". In cosa devi migliorare? "Sotto la porta, forse qualcosa nelle scelte. Provo a migliorare giorno dopo giorno per raggiungere il massimo".

Sui 20 pali: "E' sfortuna, ma anche imprecisione. A volte la palla non vuole entrare, sono punti che ci mancano in classifica, ma dobbiamo continuare a creare occasioni, poi entrerà".

Ti senti il leader del futuro? Molti dicono che la tua crescita sia dovuta alla partenza di Hamsik. "Sono contento del momento, sto facendo bene. Poi tutta la squadra è unita, io cerco di aiutare i compagni e di far bene dando il massimo".

13.03 - Termina la conferenza stampa