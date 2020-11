live Parma, Liverani: "Oggi abbiamo visto gli altri giocare. A Natale capiremo chi siamo"

17.05 - Il Parma esce con le ossa rotte dall’Olimpico: finisce 3-0 per la Roma che chiude la pratica nel primo tempo grazie ai gol di Borja Mayoral e alla doppietta di Mkhitaryan. Di seguito le parole di Liverani in conferenza stampa

17.15 - Inizia la conferenza stampa di Liverani: "Credo sia mancato lo spirito. Siamo stati a guardare gli altri giocare. Me ne assumo la responsabilità. Speriamo di risolvere in fretta questo brutto momento, meglio ora che più avanti. Abbiamo bisogno di tempo, mancano 30 partite. Noi abbiamo qualità tecniche e morali per uscirne, ce la faremo. Credo nei miei ragazzi, fin qui abbiamo incontrato squadre importanti, penso al Napoli. Abbiamo sei partite per arrivare a Natale. Li capiremo chi siamo e quanti punti avremo. La Roma è imbattuta sul campo, qualcosa vorrà pur dire. Squadra molto forte che ha una precisa identità".

