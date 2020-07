live Parma, Lucarelli: "Non vogliamo passare per scemi, gli episodi ci fanno perdere le gare"

23.48 - Continua il momento no per il Parma che perde la sua quarta gara consecutiva da quando è ripreso il campionato. Solo la gara con il Genoa post lockdown ha regalato a Gervinho e compagni i tre punti, mentre questa sera, dopo l'iniziale vantaggio di Kucka, i crociati si sono visti rimontare grazie alle reti di Mkhitaryan e Veretout. A breve, invece, parlerà in conferenza stampa Lucarelli.

00.05 - Inizia la conferenza stampa

"La rabbia nasce da lì, da una serie di episodi sfavorevoli. Fino a oggi siamo stati zitti, ma ora basta. Non vogliamo passare per scemi. Non capiamo più chi arbitra o chi decide".

Sull'atteggiamento della squadra

"Dobbiamo mettere da parte l'aspetto arbitrale ma gli episodi delle volte fanno la differenza. Chiediamo massima attenzione da parte di chi dirige".

Come mai tirate poco in porta?

"Va dato merito alla Roma che ha fatto una partita aggressiva. La qualità della Roma non si discute. Loro dopo il nostro vantaggio, hanno portato tanti uomini in zona d'attacco ma se ci fosse stato dato il rigore probabilmente l'avremmo pareggiata. Questi episodi ci stanno facendo perdere le partite".

00.08 - Termina conferenza