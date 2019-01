LIVE TMW - Piatek-Milan, Perinetti: "Vogliono vederci". Fratello di Higuain a Londra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Premere F5 per aggiornare la pagina

17.50 - Il fratello di Higuain a colloquio con il Chelsea - Gonzalo Higuain è sempre più vicino al Chelsea. Il fratello Nicolas si trova attualmente a Londra per parlare con la dirigenza Blues e chiudere l'accordo economico per il suo trasferimento. La formula con la Juventus è quella già nota, un prestito di sei mesi eventualmente estendibile ad altri dodici. Possibile che già nelle prossime ore il Milan termini il prestito del Pipita.

16.35 - Higuain domani a Londra? - Domani Gonzalo Higuain potrebbe sbarcare a Londra per dare il via alla sua nuova avventura al Chelsea. Secondo 'Gazzetta.it', i vertici dei blues sono convinti che già domani il Pipita sbarcherà in Inghilterra.

16.15 - Leonardo a Casa Milan - Il direttore sportivo del Milan, Leonardo, sta lavorando per trovare la quadratura per il giro di centravanti Higuain-Piatek. Il brasiliano è a Casa Milan con Moncada e Maldini: è confermato che domani sarà il giorno caldo anche per il polacco, con un summit che vedrà la dirigenza genoana chiedere circa 40 milioni di euro per il proprio bomber.

16.11 - Genoa, a Pegli s'è parlato di Piatek e Swiderski - S'è parlato del trasferimento al Milan di Krzysztof Piatek e del possibile arrivo di Karol Swiderski nel summit che c'è stato questo pomeriggio a Pegli tra i dirigenti del Genoa e il procuratore Gabriele Giuffrida. Sull'attaccante classe 1997 dello Jagellonia c'è anche il PAOK Salonicco, oltre allo Stoccarda. E Perinetti è stato informato proprio del rilancio del club ellenico per Swiderski.

15.30 - Genoa, summit a Pegli con l'intermediario di Piatek - Incontro a Pegli per fare il punto sul futuro di Krzysztof Piatek. Quest'oggi nel quartier generale del Genoa è andato in scena un incontro tra il dg del Genoa Giorgio Perinetti, il ds Mario Donatelli e il procuratore Gabriele Giuffrida. Un summit per fare il punto su una trattativa che è pronta a decollare nelle prossime ore, col Milan pronto ad affondare il colpo per il centravanti polacco dopo la cessione di Gonzalo Higuain al Chelsea. Piatek quest'oggi s'è regolarmente allenato col resto del gruppo.

14.30 - Higuain-Chelsea, c'è l'accordo con la Juventus - L'incastro di centravanti che si sta profilando in queste ore parte dalla volontà di Gonzalo Higuain di lasciare il Milan e raggiungere Maurizio Sarri al Chelsea. In questo senso, nelle ultime ore la Juventus (proprietaria del cartellino) ha trovato l'accordo di massima coi blues sulla base di un prestito per i prossimi 18 mesi.

12.40 - Piatek-Milan, parla il dg Perinetti - Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha fatto il punto sul trasferimento di Piatek al Milan ai microfoni di 'Radio CRC': "Percentuale di una partenza di Piatek? Non lo so. Noi facciamo fatica a liberarci del nostro centravanti, per cui dobbiamo ascoltare le proposte. Non è stato ancora fatto nulla, solo un contatto col Milan che ci ha detto che voleva parlarne dopo la Supercoppa. Col Milan non c’è stato nessun incontro, ma è probabile che ci incontreremo se ci vogliono vedere. Con chi sostituire Piatek? Siccome non sappiamo se va via non ci siamo posti il problema. Balotelli può essere un sostituto? Non penso sia un’ipotesi percorribile".

12.15 - Paolo Maldini a Casa Milan - Paolo Maldini è arrivato pochi istanti fa a Casa Milan. Rientrato da Gedda insieme alla squadra, l'ex capitano è ora in sede. Al momento, non si hanno invece conferme sulla presenza in sede di Leonardo.

10.55 - E il Genoa come sostituisce Piatek? Gli aggiornamenti - Il Genoa ha chiesto alla Juventus l'attaccante classe 2000 Moise Kean. Il club rossoblù, che quasi certamente dovrà sostituire Krzysztof Piatek destinato a trasferirsi al Milan, vuole il giovane attaccante bianconero, ma la Juventus ha fatto sapere di essere disposta a cederlo solo in prestito.

Nel frattempo, il club rossoblù ha bloccato un altro centravanti polacco: si tratta di Karol Swiderski, attaccante classe 1997 dello Jagellonia.

10.41 - Dalla Spagna: è il giorno di Morata all'Atletico Madrid - Il quotidiano spagnolo 'As' ne è certo: è oggi il giorno buono per il trasferimento di Alvaro Morata dal Chelsea all'Atletico Madrid. Nella giornata di ieri, il procuratore dell'ex Juve Juanma Lopez ha trovato l'accordo per il suo ritorno in Spagna , ma la trattativa - come ormai chiaro a tutti - dipende anche dal buon esito di altri due affari: Higuain al Chelsea e Piatek al Milan.

10.30 - Il Milan ha già il sì di Piatek - Nella giornata di ieri, l'entourage di Krzysztof Piatek e il Milan hanno già trovato l'accordo sull'ingaggio: contratto di quattro anni e mezzo da due milioni di euro netti a stagione . Il summit tra le due società è previsto per la giornata di domani.

10.28 - Higuain: "Non troverete mai casino da me" - Rientrato questa mattina a Malpensa, Gonzalo Higuain ha così risposto ai cronisti presenti che gli chiedevano del suo imminente passaggio al Chelsea: "Stavate aspettando me? Chelsea? Se state cercando casino con me, non ne troverete mai".

10.25 Morata-Higuain-Piatek, la maxi-trattativa entra nel vivo - La trattativa entra nel vivo. Il giorno dopo la finale che ha assegnato alla Juventus la Supercoppa Italiana, la trattativa che dovrebbe portare Krzysztof Piatek al Milan, Gonzalo Higuain al Chelsea e Alvaro Morata all'Atletico Madrid è pronta a entrare nel vivo. In questo live, seguiremo gli aggiornamenti passo dopo passo.