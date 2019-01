Fonte: Simone Lorini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fumata bianca in casa Genoa per l'arrivo di Karol Swiderski, attaccante classe 1997 dello Jagellonia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Grifone per il giocatore verserà nelle casse del club polacco circa 2,5 milioni di euro. Da capire, però, se Swiderski arriverà già adesso o solo in estate. Il suo destino potrebbe essere, infatti, legato a quello di Krzysztof Piątek nel mirino del Milan per il dopo Higuain.