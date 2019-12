LIVE TMW - Pioli: "Nessun giocatore deve permettersi di pensare al mercato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani il Milan giocherà in casa dell'Atalanta alle 12.30, in un match delicatissimo per la rincorsa all'Europa. A breve parlerà del momento dei rossoneri il tecnico del Milan Stefano Pioli. Segui la conferenza stampa direttamente da Milanello con il live su TMW.

Ore 13.45 inizia la conferenza stampa di Stefano Pioli

Quanto è importante la partita con l'Atalanta? "Per noi tutte le gare sono importanti, non possiamo permetterci altri pensieri. Dobbiamo avere lo spirito giusto, altri pensieri non devono esserci, perchè il momento è ancora delicato e la classifica è deficitaria. Abbiamo fatto 4 risultati utili consecutivi ma c'è bisogno di fare ancora tanto. Giochiamo contro una squadra forte e dobbiamo essere concentrati".

L'idea di gioco? "Noi l'abbiamo l'idea di gioco, per arrivare al massimo potenziale c'è ancora da fare però abbiamo la nostra identità, cercheremo di contrapporci con qualità agli avversari, con il pensiero di voler fare la partite contro l'Atalanta".

Battere Gasperini? "Sono anni che ci incontriamo, credo dal 2004, lui è sempre stato un avversario difficile da superare. La fase difensiva sua è quasi unica, e credo che negli ultimi anni è migliorata molto la fase offensiva, efficace e spettacolare. Però abbiamo sempre giocato partite a viso aperto, lottando pallone su pallone. Abbiamo le qualità per mettere in difficoltà gli avversari".

Modello Atalanta? "Siamo il Milan, dobbiamo puntare ad esserlo. La nostra classifica non è ancora da Milan e su questo bisogna insistere".

Quarto posto? "Vietato parlare di tutto tranne che dalla partita di domani. Il nostro obiettivo è questo. La classifica vera sarà il 20 maggio, ora è parziale. Non siamo soddisfatti della prima parte di stagione"

Leao può giocare domani? "La formazione di domani l'ho già decisa ma la comunicherò domani mattina ai giocatori. Non credo di cambiare certi equilibri poi a gara in corso si vederà".

Piatek come sta? "Mi auguro che il Milan faccia la sua partita, tutti i giocatori devono pensare di poter essere decisivi per la squadra. Piatek sta bene, lui e Leao hanno caratteristiche diverse, stanno bene entrambi come tutti gli altri ragazzi. Stiamo bene di gambe e di testa, arriviamo da una gara col Sassuolo in cui dovevamo vincere e abbiamo perso punti per strada. Dobbiamo giocare con qualità e convinzione".

Ultimo treno per l'Europa? "Mancano ancora tante partite decisive, hanno comunque un peso. Ma non può essere domani la gara decisiva, ma come lo sarà con la Samp, il Cagliari, Udinese, Brescia e quelle successive".

Supporto della tifoseria? "E' importante. I tifosi non ci hanno mai fatto mancare sostegno e supporto e sono sempre tanti, sia a San Siro che in trasferta. Più siamo uniti e più i giocatori sentono positività".

Perchè il Milan perdere punti con le big? "Il nostro punto da migliorare, perchè non sono mancate le prestazioni giocando alla pari di formazioni forti, ciò che ci manca è che non siamo ancora riusciti a battere una grande squadra. Se continui bene, otterrai sicuramente la vittoria e domani possiamo dimostrare di essere cresciuti e battere una grande".

Suso fischiato, come stanno lui e Castillejo? "Suso sta bene, non fa piacere essere fischiato. Caratterialmente dovrà reagire per dimostrare il giocatore che è, ovvero di qualità. L'ho visto molto bene in allenamento, con la giusta concentrazione e serenità. Mi aspetto tanto da lui. Castillejo sta meglio rispetto all'infortunio di un mese fa".

Domani tocca a Rodriguez? "Sta bene, gran professionista, bel giocatore e sta bene".

Regalo a Natale? "Tre punti domani".

Hernandez quanto manca? "Quando studio la squadra penso alle caratteristiche di tutti, non abbiamo un altro terzino che faccia gli inserimenti di Theo, quindi pensiamo a soluzioni diverse e in altre zone del campo".

Giocatori in uscita distratti? "Il mercato durerà troppo tempo, nessun giocatore del Milan si deve permettere di pensare al mercato. Se vedo qualcuno poco concentrato non lo convocherò nemmeno, se vedete sempre tutti convocati allora vuol dire che l'atteggiamento è giusto. Se vedete 17-18 convocati allora è perchè qualcuno è distratto dal mercato e questo non mi piace".

Kessie può fermare Gomez? "Domani se non siamo forti e con le gambe ben piantate a terra questi ci buttano a terra. Gomez può giocare punta e non credo che lavorerà nella zona di Kessie. La fase difensiva deve essere attenta".

Bennacer mezzala? "In questo momento la sua posizione è questa, è uno dei giocatori che possono crescere di più. In quel ruolo sono fondamentali le letture, stiamo lavorando tanto con lui, è un ragazzo che ha grande motivazione e voglia di migliorare, il suo ruolo è questo, mi aspetto una crescita importante".

Ore 14.08 finisce la conferenza di Stefano Pioli