LIVE TMW - Polonia U21, Michniewicz: "Ci siamo difesi. Mi piace lo stile italiano"

23.15 - Il commissario tecnico della Polonia, Czeslaw Michniewicz, analizza in conferenza stampa il successo colto dai suoi stasera a Bologna, nella sfida contro l'Italia di Di Biagio. Queste le parole del ct biancorosso: "Nella pausa tra i tempi abbiamo parlato dei punti di forza dell'Italia, su come migliorare la nostra prestazione e siamo cresciuti. Loro hanno avuto la palla di più ma non abbiamo concesso nulla e vinto, oggi siamo felici".

Avere sei punti e non essere sicuri della qualificazione parla chiaro sulla difficoltà del girone.

"Pensiamo a noi stessi e non alle altre squadre, giocheremo un'altra partita e tanti club penso vorrebbero essere al nostro posto. Siamo felici di essere in gioco fino alla fine".

Come vi state trovando in Italia?

"Lo spogliatoio e le attrezzature sono al top qui, l'Italia è una squadra fantastica e credo lo vedremo nelle prossime partite. Per alcuni giocatori che oggi fosse la più importante partita della loro carriera".

Oggi abbiamo visto una Polonia in versione italiana, quasi col catenaccio.

"Abbiamo giocato molte partite come oggi, siamo una squadra molto organizzata tatticamente. Oggi siamo stati bravissimi nel difendere, credo non si possa negare e lo stile italiano di gioco a me piace molto".

Cosa è mancato all'Italia stasera?

"Non mi piace parlare delle nostre rivali, dovresti chiederlo a mister Di Biagio. Ho grande rispetto per tutti i nostri avversari".

