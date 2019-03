© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare valide per le qualificazioni a Euro 2020. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

22.43 - Sono terminate le gare della serata. Questi i risultati:

Inghilterra-Repubblica Ceca 5-0

Albania-Turchia 0-2

Andorra-Islanda 0-2

Moldavia-Francia 1-4

Lussemburgo-Lituania 2-1

Portogallo-Ucraina 0-0

INGHILTERRA-REP. CECA 5-0

FISCHIO D’INIZIO

10' - Gara molto equilibrata in questi primi dieci minuti e nessuna occasione da registrare.

13' - Problemi per Dier. Il centrocampista inglese resta a terra in seguito ad un intervento falloso di Soucek.

17' - Non ce la fa Dier. Al suo posto in campo Barkley.

24' - Gol di Sterling!! Inghilterra avanti!! Pallone profondo di Sancho per Sterling che entra in area e supera Pavlenka.

30' - Mezzora di gioco fra Inghilterra e Repubblica Ceca con i padroni di casa avanti 1-0.

39' - Sancho prova la conclusione dalla distanza ma il suo destro si spegne a fondo campo.

45' - Calcio di rigore per l'Inghilterra!! Sterling viene atterrato all'interno dell'area, massima punizione per i padroni di casa.

46' - Gol di Kane!! Raddoppia l'Inghilterra!! Trasformazione perfetta da parte dell'attaccante del Tottenham.

—INTERVALLO—

49' - Repubblica Ceca in avanti con Pavelka che riceve da Celustka e calcia con il mancino, si salva Pickford.

53' - Pavelka!! Occasione per la Repubblica Ceca!! Darida effettua un cross per la conclusione del centrocampista, ottima la risposta di Pickford.

59' - Avanza l'Inghilterra con Sancho ma la sua conclusione viene respinta dalla diesa ceca.

62' - Gol di Sterling!! Tris dell'Inghilterra!! L'attaccante del City fa partire un mancino dall'interno dell'area che si insacca nella porta della Repubblica Ceca.

68' - Gol di Sterling!! Poker dell'Inghilterra!! Tripletta dell'attaccante del City che fa partire un destro dalla distanza che si insacca alle spalle di Pavlenka.

72' - Cross di Chilwell per la testa di Barkley che però non inquadra lo specchio della porta.

75' - Schick!! Sinistro dalla distanza dell'attaccante della Roma, pallone di poco sul fondo.

81' - Vedrà!! Cross di Soucek per il neo entrato che calcia di prima intenzione ma mette di un soffio a lato.

85' - Ancora Inghilterra in avanti con Hudson-Odoi che prova il destro dalla distanza, blocca Pavlenka.

86' - Autogol di Kalas!! Quinta rete dell'Inghilterra!! Arrotonda il punteggio la squadra di casa con la sfortunata deviazione del difensore ceco.

FISCHIO FINALE

ALBANIA-TURCHIA 0-2

FISCHIO D’INIZIO

3' - Subito in avanti l'Albania con un cross di Uzuni verso il centro dell'area ma il pallone si spegne sul fondo.

14' - Ancora Albania in avanti. Torre di Uzuni che libera alla conclusione di destro Balaj, pallone a lato.

20' - Conclusione di Balliu che però non crea problemi a Mert Gunok.

21' - Gol di Burak Yilmaz!! Turchia in vantaggio!! Assist di Tosun che serve Yilmaz, la sua conclusione è vincente.

30' - Memushaj!! Occasione per l'Albania!! Il centrocampista del Pescara trova una conclusione a giro che si spegne di un soffio sul fondo.

38' - Uzuni!! Occasione per l'Albania!! L'attaccante cerca la conclusione dall'interno dell'area, Mert Gunok si distende e mette in angolo.

—INTERVALLO—

50' - Memushaj prova la conclusione dalla distanza, ma il suo destro viene respinto dalla difesa turca.

55' - Gol di Calhanoglu!! Raddoppia la Turchia!! Destro dalla distanza del centrocampista del Milan con il pallone che si spegne alle spalle di Berisha.

62' - Prova a reagire l'Albania con una conclusione dalla distanza di Xhaka respinta dalla difesa della Turchia.

70' - Conclusione dalla distanza di Memushaj ma il pallone calciato dal centrocampista del Pescara si perde abbondantemente sul fondo.

75' - Intervento falloso di Uzuni ai danni di Kaldirim. Calcio di punizione per la Turchia.

80' - Dieci minuti al termine del match con la Turchia avanti 2-0 sul campo dell'Albania.

88' - Hysaj!! Colpo di testa del difensore del Napoli su cross di Uzuni, Mert Gunok alza sopra la traversa.

FISCHIO FINALE

ANDORRA-ISLANDA 0-2

FISCHIO D’INIZIO

8' - Finnbogason!! L'attaccante dell'Islanda raccoglie un cross di Freyr e conclude da posizione ravvicinata mettendo di poco alto.

14' - Lancio lungo di Gylfi Sigurdsson per lo scatto di Ragnar Sigurdsson che viene però pescato in posizione irregolare.

18' - Si fa vedere Andorra con una conclusione di Lima dalla distanza, respinto dalla difesa islandese.

22' - Gol di Bjarnason!! Islanda avanti!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'ex centrocampista della Samp stacca più in alto di tutti e porta in vantaggio la sua Nazionale.

29' - Cervos!! Conclusione potente dalla distanza del giocatore di Andorra con Halldorsson che vola a mettere in corner.

32' - Gylfi Sigurdsson!! Attacca l'Islanda con una conclusione del centrocampista dell'Everton, Gomes si distende e para.

41' - Continua a spingere l'Islanda con un cross di Gylfi Sigurdsson per la testa di Kari Arnason ma la sua incornata termina larga lontano dallo specchio della porta.

—INTERVALLO—

52' - Avanza Andorra con Rebes che viene atterrato da Gylfi Sigurdsson e guadagna un calcio di punizione.

57' - Ci provano ancora gli ospiti con Alfred Finnbogason che prova il mancino a giro ma pallone abbondantemente sul fondo.

65' - Runar Sigurdsson cerca il mancino dalla distanza, si salva la difesa di Andorra che respinge.

69' - Gudmundsson!! Colpo di testa dell'esterno islandese su cross di Runar Sigurdsson ma pallone alto di poco.

73' - Due minuti alla mezzora di gioco. Islanda sempre avanti 1-0 sul campo di Andorra.

77' - Bjarnason!! Occasione per l'Islanda!! Calcio di punizione affidato a Gylfi Sigurdsson: il suo cross è per l'ex Samp che colpisce di testa mettendo di un soffio alto.

81' - Gol di Kjartansson!! Raddoppia l'Islanda!! Cross di Saevarsson per l'attaccante che calcia di destro e trova il 2-0.

86' - Ultimi istanti del match che, dopo il raddoppio di Kjartansson, sembra essere chiuso.

FISCHIO FINALE

MOLDAVIA-FRANCIA 1-4

FISCHIO D’INIZIO

4' - Giroud prova subito un passaggio filtrante per Mbappé, si chiude anche se con un po' di affanno la difesa della Moldavia.

7' - Lancio lungo alla ricerca di Griezmann, Koselev sceglie bene il tempo dell'uscita e blocca la sfera.

14' - Ci prova Griezmann con una conclusione dall'interno dell'area. Tiro debole e preda di Koselev.

23' - Gol di Griezmann!! Francia in vantaggio!! Assist di Pogba per l'attaccante dell'Atletico che con il mancino sblocca il match.

28' - Gol di Varane!! Raddoppia la Francia!! Tiro dalla bandierina di Griezmann per il difensore del Real che stacca più in alto di tutti e trova il 2-0.

36' - Gol di Giroud!! Tris della Francia!! Dilagano i transalpini con il gol del centravanti, imbeccato molto bene da Matuidi.

41' - Monologo francese in questo primo tempo con Griezmann che pennella un pallone che Giroud spedisce fra le braccia di Koselev.

—INTERVALLO—

48' - Parte subito all'attacco la Francia con Giroud che riceve da Griezmann e colpisce di testa senza inquadrare lo specchio della porta.

54' - Intervento falloso di Varane ai danni di Nicolaescu. Ci sarà un calcio di punizione per la Moldavia.

57' - Ha abbassato il proprio baricentro la Francia dando più spazio alle azioni della Moldavia.

64' - Padroni di casa in avanti con Antoniuc che prova il destro da fuori area, pallone abbondantemente sul fondo.

71' - Pogba!! Occasione per la Francia!! Assist di Griezmann per l'ex centrocampista della Juve che colpisce di testa, ottima la parata di Koselev.

78' - Pogba!! Ancora Francia pericolosa!! Conclusione del centrocampista dello United, pallone di poco sul fondo.

84' - Fekir!! Calcio di punizione affidato al giocatore del Lione, pallone che termina alto.

87' - Gol di Mbappé!! Poker della Francia!! Lemar pesca l'attaccante del PSG che coglie l'angolino sinistro della porta di Koselev.

89' - Gol di Ambros!! Accorcia la Moldavia!! Rete della bandiera della formazione di casa con una conclusione del neo entrato che si spegne alle spalle di Lloris.

FISCHIO FINALE

LUSSEMBURGO-LITUANIA 2-1

FISCHIO D’INIZIO

14' - Gol di Cernych!! Lituania in vantaggio!! Assist di Mikoliunas per l'attaccante che da posizione ravvicinata realizza il gol dell'1-0.

17' - Chanot!! La risposta di Lussemburgo con una conclusione dall'interno dell'area del difensore che si spegne sul fondo.

21' - Ancora Lussemburgo in avanti con una conclusione di Thill completamente fuori bersaglio.

29' - Klimavicius!! Colpo di testa del difensore lituano, pallone che termina alto sopra la traversa.

34' - Avanza il Lussemburgo con un cross di Jan per Barreiro Martins ma il suo colpo di testa si perde alto.

40' - Continua a spingere la squadra di casa con Lans ma il suo mancino è fuori dallo specchio della porta.

45' - Gol di Barreiro Martins!! Pareggia il Lussemburgo!! Thill pesca l'inserimento del centrocampista, abile ad entrare in area e trovare l'1-1.

—INTERVALLO—

52' - Da Mota lancia profondo verso Rodrigues Gouveia ma quest'ultimo viene colto in posizione di fuorigioco.

55' - Gol di Gouveia!! Lussemburgo in vantaggio!! L'esterno della formazione di casa fa partire un destro dalla distanza che si insacca nell'angolino.

59' - Reagisce subito la Lituania con un colpo di testa di Klimavicius che però termina fra le braccia di Moris.

63' - Rodrigues Gouveia!! Lussemburgo vicino al tris!! L'esterno di casa sfiora la doppietta personale ma sulla sua conclusione è bravissimo Setkus a mettere in angolo.

66' - Valskis!! Spinge la Lituania con Valskis che riceve da Kuklys ma mette alto da buona posizione.

70' - Lancio lungo dalle retrovie di Klimavicius per Cernych ma si è alzata la bandierina dell'assistente che segnala un fuorigioco.

78' - Sinani!! Occasione per Lussemburgo!! Mancino dalla distanza del neo entrato, Setkus alza sopra la traversa.

80' - Turpel!! Nuova occasione per Lussemburgo!! Bensi trova in area il centrocampista che conclude di prima intenzione, Setkus salva la sua porta.

88' - Spinge con tutte le sue forze la Lituania: colpo di testa di Jankauskas su cross di Kuklys, pallone sul fondo.

FISCHIO FINALE

PORTOGALLO-UCRAINA 0-0

FISCHIO D’INIZIO

7' - Joao Moutinho sterza dal lato sinistro del campo ed effettua un tiro cross che però non crea pericoli alla porta di Pyatov.

15' - Pepe!! Occasione per il Portogallo!! Conclusione al volo dalla distanza del difensore, Pyatov alza il pallone sopra la traversa.

17' - Gol annullato a William Carvalho!! Il centrocampista colpisce di testa mettendo alle spalle di Pyatov ma si è alzata la bandierina dell'assistente per una posizione irregolare.

23' - Cristano Ronaldo!! L'attaccante della Juve si accentra dal lato sinistro e conclude, Pyatov mette in corner.

26' - Ancora Cristiano!! Conclusione potente di CR7, ancora Pyatov è superlativo a respingere.

32' - Ancora Pepe pericoloso con un colpo di testa, pallone questa volta che si perde sul fondo.

40' - Cristiano Ronaldo si accentra e prova ad esplodere il destro, respinge la difesa dell'Ucraina.

—INTERVALLO—

49' - Calcio di punizione per il Portogallo affidato a Joao Moutinho, il suo cross viene allontanato da Pyatov.

50' - André Silva!! L'ex Milan riceve una torre di CR7 e conclude debolmente da ottima posizione. Blocca Pyatov.

57' - Ancora André Silva!! Conclusione a giro dell'attaccante con Pyatov che vola a mettere in corner.

63' - Spinge sempre il Portogallo con una conclusione al volo di Cancelo ma il pallone termina lontano dalla porta di Pyatov.

68' - Guerreiro!! Mancino del centrocampista del Portogallo su calcio di punizione. Il pallone impatta con la barriera e si perde di poco sul fondo.

75' - Continua a spingere il Portogallo alla ricerca del gol, si difende con praticamente tutti gli effettivi l'Ucraina.

81' - Dyego Sousa!! Il neo entrato prova il colpo di testa in area, Pyatov si distende e blocca.

86' - Moraes!! Ucraina ad un passo dal vantaggio!! Konoplyanka conclude dalla distanza, Rui Patricio respinge non benissimo ma il neo entrato da posizione ottima calcia sopra la traversa.

FISCHIO FINALE

20.40 - Le dodici nazionali impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

20.25 - Saranno sei le gare della serata:

Inghilterra-Repubblica Ceca

Albania-Turchia

Andorra-Islanda

Moldavia-Francia

Lussemburgo-Lituania

Portogallo-Ucraina

Lettori di TMW buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta delle gare della qualificazione a Euro 2020.