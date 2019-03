LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Ok Spagna, Bosnia e Grecia

© foto di NewsPix/Image Sport

22.39 Vittorie per Spagna (2-1 alla Norvegia), Bosnia (2-1 all'Armenia) e Grecia (2-0 al Liechtenstein). Bene anche l'Italia che vince all'esordio contro la Finlandia con Barella e Kean.

LIECHTENSTEIN-GRECIA 0-2

Marcatori: 45' Fourtonis, 81' Donis

FINALE! La Grecia vince per 2-0 contro il Liechtenstein con le reti di Fourtonis e Donis.

90' Minuti finali con la Grecia in vantaggio per due reti.

81' GOOOOOOL GRECIA!!! RADDOPPIA DONIS!

74' Ammonito Donis

55' Insiste la Grecia con Samaris, ma Buchel respinge.

50' La Grecia continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio.

46' Si riparte!

FINE PRIMO TEMPO

45' GOOOOOL GRECIA! FORTOUNIS!!! Arriva il meritato vantaggio dei greci!

43' La Grecia crea occasioni, ma il gol non arriva: ci prova Masouras, ma Buchel è ancora attento.

34' Sempre pericolosa la Grecia, ma il Liechtenstein resiste.

27' Azioni da una parte e dall'altra. Anche il Liechtenstein prova a colpire a rete, ma senza successo.

24' Subito Donis in evidenza, ma Buchel dice ancora di no.

22' Primo cambio nella Grecia: entra Donis, esce Mitroglou.

18' Siovas pericoloso, ma non trova la porta su azione d'angolo.

12' Samaris alla conclusione, Buchel respinge.

10' Spinge la Grecia, il Liechtenstein si difende.

1' Si parte!

20.25 Le formazioni ufficiali

LIECHTENSTEIN (4-4-2): B. Büchel, S. Wolfinger, Kaufmann, Rechsteiner, Göppel; Hasler, M. Büchel, Wieser, Polverino, Salanovic, Gubser. Ct. Kolviðsson

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos, Bakakis, Siovas, Kourbelis, Koutris;Zeca, Fortounis, Samaris; Masouras, Mitroglou, Bakasetas. Ct. Anastasiadīs

BOSNIA-ARMENIA 2-1

Marcatori: 33' Krunic, 81' Milosevic, 91' Mkhitaryan

FINALE! La Bosnia vince di misura contro l'Armenia. 2-1 a Sarajevo per la selezione balcanica.

91' GOOOOL ARMENIA! MKHITARYAN! Arriva il gol degli ospiti con il loro giocatore più talentuoso che va a segno su rigore.

90' Minuti finali con la Bosnia in vantaggio per due reti.

81' GOOOOOL BOSNIA!!! RADDOPPIA MILOSEVIC! Arriva la seconda rete della Bosnia con Milosevic su assist di Visca.

74' Mkhitaryan sfiora il gol, ma la Bosnia si salva!

57' Ci prova Visca, ma il suo tiro finisce sul fondo.

50' Bosnia che ha iniziato la ripresa cercando di attaccare.

46' Si riparte!

FINE PRIMO TEMPO

40' Ammonito Civic.

33' GOOOOOOOL BOSNIA!!! SEGNA KRUNIC! Vantaggio della Bosnia con Pjanic che assiste Krunic che va a segno con un colpo di testa.

30' Civic al tiro, ma Airapetyan blocca.

28' Ci prova Dzeko, ma il tiro termina a lato.

21' Pericoloso Krunic, ma il centrocampista dell'Empoli non trova la porta.

10' Ci prova Visc, ma Airapetyan fa buona guardia.

1' Si parte!

20.25 Le formazioni ufficiali

BOSNIA ERZEGOVINA (4-3-3): Sehic, Civic, Zukanovic, Bicakcic, Todorovic, Krunic, Besic, Pjanic, Visca, Zakaric, Dzeko. Ct Prosinecki

ARMENIA (4-2-3-1): Airapetyan, Hovhannisyan, Haroyan, Calisir, Daghbashyan, Grigoryan, Mkrtchyan, Adamyan, Mkhitaryan, Ghazaryan, Karapetyan. Ct. Gyulbudaghyants

SPAGNA-NORVEGIA 2-1

Marcatori: 16' Rodrigo, 65' King, 71' Ramos

FINALE! Vince di misura la Spagna contro la Norvegia: a segno Rodrigo e Ramos per gli iberici che incamerano i primi tre punti.

90' La Spagna sta portando a casa una vittoria dopo una gara dominata per un tempo, ma quasi complicata nella ripresa.

77' Elyounoussi al tiro, ma la conclusione termina larga.

71' GOOOOOOL SPAGNA!!! RAMOS SU RIGORE! Jarstein abbatte Morata in area, Sergio Ramos non sbaglia dagli undici metri.

67' Morata sfiora il gol: subito Furie Rosse all'attacco, ma la Norvegia si salva.

65' GOOOOL NORVEGIA!!! PAREGGIA KING! Calcio di rigore per gli scandinavi con la rete dal dischetto del calciatore.

64' Ammonito Inigo Martinez

61' Parejo al tiro, ma la conclusione termina sul fondo.

57' Padroni di casa vicini al raddoppio: Jarstein è bravo su Morata.

55' Cambio Norvegia: entra Johnsen, esce Elyounoussi

54' Ammoniti Johansen e Ceballos

51' Ammonito Elyounoussi

46' Si riparte!

FINE PRIMO TEMPO

44' Si fa vedere la Norvegia: Johansen su calcio d'angolo mette a lato.

38' Inigo Martinez si rende pericoloso su azione d'angolo, ma il tiro termina fuori!

35' Ammonito Ajer per gioco scorretto

34' Morata ci prova su azione di calcio d'angolo, ma non trova la porta.

27' Dominio della Spagna in questo avvio: solo una rete, ma la Norvegia non ha mai tirato in porta!

21' Ancora Morata, ma Jarstein è bravo a chiudere. Insiste la selezione iberica.

16' GOOOOOOL SPAGNA!!! RODRIGO! Arriva il vantaggio delle Furie Rosse con il gol del centravanti su assist di Jordi Alba.

10' Supremazia territoriale della Spagna, ma la Norvegia resiste.

5' Pericoloso Morata, ma Jarstein fa buona guardia.

1' Si parte!

20.25 Le formazioni ufficiali

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Jesus Navas, Sergio Ramos, Inigo Martinez, Jordi Alba; Parejo, Sergio Busquets, Ceballos; Rodrigo, Morata, Asensio. Ct. Luis Enrique

NORVEGIA (4-4-2): Jarstein; Elabdellaoui, Nordtveit, Ajer, Aleesami; Odegaard, Henriksen, Selnaes, Johansen; King, Elyounoussi. Ct. Lagerback

20.24 - Saranno tre le gare della serata, oltre a quella dell'Italia che sfida ad Udine la Finlandia.

Liechtenstein-Grecia

Bosnia-Armenia

Spagna-Norvegia

20.23 - Dopo il successo della Svizzera in Georgia, nel pomeriggio, ecco altri tre successi in altrettante gare: nel gruppo D l'Irlanda passa 1-0 a Gibilterra, nel girone F successi casalinghi invece per Svezia (2-1 alla Romania) e Malta (2-1 imposto alle Far Oer)

20.22 Lettori di TMW buonasera da Andrea Carlino e benvenuti alla diretta delle gare della qualificazione a Euro 2020.