vedi letture

live Ranocchia: "Siamo l'Inter, ambizioni massime. In EL vogliamo andare lontano"

Al fianco di Antonio Conte, in conferenza stampa per l'Inter c'è Andrea Ranocchia. Segui su TMW le dichiarazioni del difensore alla vigilia della gara di andata contro il Ludogorets.

Ore 18.08, inizia la conferenza stampa

Può essere l'occasione per dare la caccia ad un trofeo europeo? "Quando indossi questa maglia le ambizioni devono essere sempre alte. Ma per farlo serve passare da piccoli step. Per noi è una competizione importante, vogliamo arrivare lontano ma domani non sarà una partita semplice".

Cosa cambia fra Handanovic e Padelli? "Niente, perché abbiamo massima fiducia in tutto il gruppo. Tutti i ragazzi si stanno facendo il mazzo. Sostituire Handanovic non è semplice, hai gli occhi puntati addosso ma sta facendo ottime partite e noi abbiamo fiducia in lui. E' un pensiero sincero e pulito, le altre faccende sono state create da fuori. Noi siamo allineati sull'obiettivo a prescindere da chi giocherà".

E' l'Inter più forte in cui hai giocato? "Dobbiamo dimostrarlo, lo spero perché vorrebbe dire che abbiamo vinto qualche trofeo. La stagione sta entrando nel vivo, ora dobbiamo tirar fuori tutto ciò che abbiamo. Spero a fine anno di poterlo dire, che è l'Inter più forte in cui ho giocato".

Ore 18.15, termina la conferenza stampa