LIVE TMW - Rennes, Stephan: "Lazio dominata per 45'. Poi ci siamo abbassati"

Prima il gol della speranza poi due reti che regalano la vittoria alla Lazio. Julien Stephan, tecnico del Rennes, ha così commentato il match nella conferenza stampa postpartita:

Sconfitta che brucia? "Abbiamo dominato la Lazio nel primo tempo ma abbiamo peccato in qualità e aggressività in avanti. Nella ripresa ci siamo abbassati dopo il gol fatto. L'ingresso di Milinkovic-Savic e Luis Alberto ha cambiato il volto del match".

Centrocampo lontano dalle punte? "Vero. Facevamo fatica ad arrivare in area. Siamo migliorati nella ripresa ma questo è stato il problema maggiore stasera".

Il gruppo? "Adesso sarà fondamentale la doppia sfida contro il Cluj, soprattutto nel match interno. Adesso però dobbiamo pensare al campionato e al prossimo match contro il Lens che assume un valore molto alto per cancellare la delusione di stasera".

Periodo negativo? "Dobbiamo rimanere compatti. Dobbiamo lavorare sul gruppo e sono convinto che basterà una sola vittoria per ritrovare il giusto spirito per il resto della stagione".

Camavinga? "Ha giocato molto bene, ha verticalizzato tanto, ma non stava bene e ho deciso di preservarlo".

Arbitraggio sfavorevole? "Ultimamente con i falli di mano siamo stati sfortunati, ma non posso farci niente. Io devo migliorare il gioco della squadra e farla crescere. Devo pensare a far sì che la squadra non si abbassi più com'è successo stasera".