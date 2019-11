Le chance di qualificazione del Rennes sono già estinte, ma domani in casa del Celtic la formazione di Julien Stephan tenterà di salvare l'onore evitando la quarta sconfitta di fila in Europa League. "Anche se siamo già eliminati per un club come il nostro è comunque un onore prendere parte ad una partita come quella di domani, contro un grande club e in un grande stadio. E' una partita che ci permetterà di acquisire esperienza. Vogliamo fare una buona prestazione, soprattutto per rendere omaggio ai nostri 2600 tifosi presenti allo stadio".