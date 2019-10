LIVE TMW - Rennes, Stéphan: "Lazio favorita. Pareggio? Non firmo"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Dall'inviato allo Stadio Olimpico

Trasferta ostica per il Rennes, che domani alle 21.00 scenderà sul campo dell'Olimpico per affrontare la Lazio, alla ricerca di tre punti fondamentali per la corsa alla qualificazione. Nella prima giornata d'Europa League i francesi hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Celtic, stesso risultato ottenuto nell'ultimo turno di campionato in trasferta contro il Marsiglia. Alle 16.15 il tecnico Julien Stéphan è atteso in sala stampa per analizzare il match contro i biancocelesti. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 16.15 - Inizia la conferenza stampa: "La Lazio è la favorita, avendo perso in Romania devono per forza vincere domani. Noi però siamo ambiziosi. Loro sono una squadra molto preparata, giocano insieme da tanto e faranno turnover, ma anche noi avremo le nostre rotazioni. Questa competizione richiede tanta freschezza. Dovremo dare il massimo".

Come si mette in difficoltà la Lazio? Quali sono i giocatori migliori?

"Dobbiamo pensare al collettivo. Dobbiamo fare densità e avere qualità. Hanno grandi giocatori, sono compatti, vedremo anche la formazione che scenderà in campo domani. Dovremo riuscire a concentrarci su di noi per destabilizzarli".

Potendo scegliere chi toglierebbe tra Milinkovic e Luis Alberto?

"Sarebbe perfetto se entrambi potessero stare entrambi in panchina. In ogni caso la Lazio ha una grande rosa, ma noi preferiamo concentrarci su di noi".

Sei partite senza vittoria, c'è un blocco mentale?

"No non penso sia questo. È vero che è stato difficile all'inizio, ma in tutte le stagioni ci sono alti e bassi. Non vinciamo da un po', sì, ma non perdiamo neanche da tanto. Non siamo dominati nelle partite, ci manca un po' di fortuna davanti la porta. A Marsiglia abbiamo giocato bene, se le prestazioni ci sono prima o poi i risultati arrivano. Non bisogna pensare solo cose negative".

Si è parlato tanto dei giocatori della Lazio, ci dite qualcosa su Inzaghi?

"È riuscito a lavorare durante un arco lungo di tempo e questo è importante. Ha una squadra organizzata a cui piace giocare a calcio. Ha vinto la Coppa Italia, per un allenatore è fondamentale vincere trofei".

Sulla difesa a 5...

"Non manca la fiducia nel gruppo, voglio rassicurare tutti. Non c'è un modulo magico, questo è quello che ora ci riesce meglio. Abbiamo avuto tante partite ravvicinate, non abbiamo avuto tempo per provare altri sistemi. Vogliamo confermare la buona prestazione di Marsiglia".

Firmerebbe per un pareggio?

"Non si prepara mai una partita pensando di non vincerla. Vedremo come andrà, ma non firmerei mai per un pareggio il giorno di prima di giocare".

Ore 16.40 - Finisce la conferenza stampa di Stéphan.