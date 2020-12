live Roma, Cristante: "Domani faremo bene come successo in passato"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

13.50 - Alle 14, insieme a Paulo Fonseca, parla anche Bryan Cristante in conferenza stampa per presentare il match di domani contro lo Young Boys, una gara decisiva per il primo posto nel gruppo A. Ai giallorossi per confermare la vetta basta anche un pareggio per chiudere i giochi con una giornata d'anticipo. Di seguito le parole del centrocampista:

14.10 - Inizia la conferenza di Cristante

Contro il Napoli la squadra è sembrata lunga, come mai?

"Non abbiamo fatto una buona partita, abbiamo visto i nostri errori, è una partita singola, abbiamo fatto bene in tutte le altre e domani dobbiamo fare lo stesso bene".

Dopo 10 minuti avete abbassato il baricentro e non avete giocato come a inizio stagione, impostando con pazienza. Vi siete dati una spiegazione?

"Sappiamo di non aver fatto una buona partita, può capitare. Siamo andati in difficoltà, anche il Napoli ha avuto meriti. Da domani faremo rivedere il nostro gioco".

Il mister ha creato per te un ruolo á la Bonucci, qualche mese fa avevi detto di preferire una posizione più avanzata. Ora ti stai trovando meglio?

"In questo momento c'è bisogno di me lì, giocando in un ruolo si migliora e si prende confidenza. Ora c'è bisogno lì, deciderà il mister".

Si parla molto delle difficoltà contro le grandi, ne avete discusso?

"No, perché sinceramente non penso sia una cosa vera. In questa stagione e nella passata abbiamo sempre fatto ottime partite, ricordo poche sconfitte. Non abbiamo mai affrontato il discorso".

Quali sono i punti di forza dello Young Boys?

"È un'ottima squadra, molto intensa. Ci aspetterà una partita difficile, fondamentale. Dobbiamo fare un'ottima prestazione per prenderci il primo posto".

14.17 - Termina conferenza stampa