LIVE TMW - Roma, Fazio: "Si respira un'aria diversa dallo scorso anno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

18.25 - Insieme a Paulo Fonseca, parlerà alle 18.45 anche Federico Fazio. L'argentino, dopo esser rimasto in panchina contro il Lecce, tornerà titolare nella sfida di domani contro il Wolfsberger, valida per la seconda giornata del girone di Europa League. Queste le sue parole:

18.50 - Inizia la conferenza stampa di Fonseca, Fazio parlerà subito dopo

19.10 - Iniziano le domande per Fazio

In Italia si snobba un po' questa competizione. Anche per te scendere in Europa League è un passo indietro?

"Anche in Inghilterra era così. Noi l'affrontiamo nel migliore dei modi. E' una competizione bellissima che ti da l'accesso in Champions. Ci sono grandi squadre e non dobbiamo pensare che essendo la Roma arriviamo in finale e vinciamo. Non dobbiamo sottovalutare il Wolfsberg. Affrontiamo questa competizione con rispetto e con la voglia di vincerla".

Cosa ha portato Fonseca?

"Mi piace giocare un calcio offensivo. Oggi ho la fortuna di averlo. Siamo una squadra più compatta ed equilibrata. La cosa più importante poi è vincere. Stiamo creando la nostra identità. Dobbiamo giocare per vincere ogni partita e competizione che disputiamo. Sarà importante vincere domani anche per questo".

Per tanti anni ha giocato con Manolas, come cambia il suo modo di giocare con Smalling e Mancini?

"Noi giochiamo da squadra. Al di là di chi si ha come compagni. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro sempre. Dobbiamo difendere e attaccare in undici e non cambia se a fianco c'è Smalling o Mancini".

Ti sei chiesto cosa non funzionasse lo scorso anno?

"Penso che lo scorso anno tutta la squadra ha faticato. Eravamo in difficoltà e non siamo andati bene come volevamo. Eravamo sempre indietro. Chiunque giocasse non cambiava nulla. Per fortuna quest'anno le cose sono diverse. Vedo una squadra totalmente diversa. Si respira un'aria diversa".

Conosce un calciatore che ha giocato qui a Graz?

"No, veramente no".

19.18 - Termina la conferenza stampa